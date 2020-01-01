موجات السخرية تغرق كريستيانو رونالدو الـ"كوز" في نابولي

أصداء خسارة يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا لا تزال تدوي في مدينة نابولي.

يتعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس لحملة من السخرية في الأيام الأخيرة، بالتحديد في مدينة نابولي.

يأتي هذا بعدما تعرض النجم البرتغالي للهزيمة أمام فريق المدينة في نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل السلبي.

أحدث صيحات السخرية من رونالدو ظهرت في محل للمثلجات، حيث استخدم اسم النجم البرتغالي هداف ريال مدريد السابق على أحد منتجاته.

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الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فكتب مالك المحل عبارة ساخرة أخرى من رونالدو على النكهة التي اختارها للنجم البرتغالي ضمن نكهات المثلجات.

وكتب مالك المحل: "عفوًا، نكهة رونالدو متوفرة فقط في صورة كوز، نظرًا لقلة الكؤوس"، في إشارة لفشل رونالدو بتحقيق الكأس.

وكانت البطولة التي أقيم النهائي الخاص بها الأسبوع الماضي هي الثانية على التوالي التي يخسرها كريستيانو رونالدو في كأس إيطاليا منذ قدومه ليوفنتوس.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد ودع كأس إيطاليا من دور ربع النهائي في الموسم الماضي أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة بمشاركة رونالدو،. ولاحقًا خسر فريق مدينة بيرجامو النهائي بدوره أمام لاتسيو بثنائية نظيفة.