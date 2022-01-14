مؤامرة مصر والكاميرون لإقصاء الجزائر .. قصة ميدو "الخيالية" عن أمم إفريقيا 2004

"اتفقت مع إيتو على إنهاء اللقاء بالتعادل السلبي" .. كانت تلك هي الجملة التي قالها المهاجم المصري المعتزل "أحمد حسام ميدو" مساء أمس وفجرت جدلًا كبيرًا في السوشيال ميديا، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير.

ميدو كان يتحدث عن كواليس مباراة مصر والكاميرون ضمن دورالمجموعات في كأس أمم إفريقيا 2004، لكن الغريب أن حديثه يُناقض كل الأحداث والحسابات وبجعل قصته تُوصف بالخيالية.

ماذا قال ميدو حول اتفاقه مع إيتو في كأس أمم إفريقيا 2004؟

ميدو كان جزءًا من منتخب مصر الذي شارك في البطولة القارية عام 2004 تحت قيادة المدرب المحلي محسن صالح، وقد أوضح خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس أن انتهاء مباراة الفريق ضد الكاميرون في دور المجموعات بالتعادل 0-0 كان بالاتفاق بينه وبين إيتو نجم برشلونة آنذاك.

إذ قال "سأتحدث عن الأمر لأول مرة، كنا نواجه الكاميرون والجزائر تلعب مع زيمبابوي، علمنا أن النتيجة هناك تعادل سلبي، وهنا حدث اتفاق بيننا وبين الكاميرون خلال المباراة أن نتعادل 0-0، حتى نصعد معًا للدور القادم، لأن انتهاء المباراتين بالتعادل يضمن صعودنا والكاميرونيين".

فضيحة فجرها #ميدو لاعب منتخب #مصر (سابقاً) :" اتفقنا مع #الكاميرون في ٢٠٠٤ على إنهاء المباراة بالتعادل السلبي لكي نصعد لدور الثمانية ! شاهدوا😡👇🏻 pic.twitter.com/WM5x0txDAt — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) January 14, 2022

تابع "النتيجة هناك كانت تقدم الجزائر 4-1 في الشوط الأول، ولكني سألت محسن صالح وصلاح حسني المدير الإداري للمنتخب بين الشوطين عن النتيجة هناك وأخروني أنها مازالت 0-0، ولذا أسرعت في بداية الشوط الثاني وتحدثت مع سونج وإيتو واتفقنا على أن نُنهي المباراة بالتعادل لنتأهل معًا، ولذا لو تلاحظ لم يكن هناك أي تسديدة على المرميين خلال الشوط الثاني، لدرجة أن لاعبي الكاميرون غضبوا جدًا وتجمهروا حولي بغضب بعدما سدد البديل أحمد بلال تسديدة أعلى العارضة".

بعد اللقاء وجدنا غضب واستياء من الجمهور المصري، سألت عن الأمر فعلمت أن الجزائر فازت هناك 4-1 وصعدت، واندهشت لماذا لم يُخبرنا أحد عن تلك النتيجة خلال المباراة".

حديث ميدو يُناقض ما حدث في كأس أمم إفريقيا 2004؟

الغريب أن حديث ميدو يتناقض مع الأحداث والحسابات تمامًا ويجعل من قصته مجرد محض خيال، إذ وصلت المنتخبات الأربعة الجولة الأخيرة من دور المجموعات وكانت الكاميرون والجزائر في الصدارة بـ4 نقاط ثم مصر بـ3 وأخيرًا زيمبابوي دون أي رصيد.

مصر كانت بحاجة للفوز في المباراة الأخيرة لضمان التأهل، وانتهاء المباراتين بالتعادل كان سيُقصيها من البطولة، فيما الكاميرون كانت بالفعل بحاجة إلى التعادل فقط للتأهل.

ما حدث أيضًا أن الجزائر لم تفز على زيمبابوي 4-1، بل خسرت اللقاء 2-1، ولكنها رغم ذلك تأهلت بالاستفادة من تفوقها في المواجهة المباشرة مع مصر بعد تساوي المنتخبين برصيد 4 نقاط لكل منهما.

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