البلوز يدخلون خط المفاوضات بقوة

ألقى تشيلسي حجرًا في الماء الراكد حول صفقة مانشستر يونايتد وبرشلونة، متدخلًا بشكل مثير لإقناع برشلونة بتغيير وجهة اللاعب فرينكي دي يونج.

الهولندي البالغ من العمر 25 عامًا يعد الهدف الرئيس للمدرب إريك تين هاج في يونايتد، وكانت الصفقة توشك على الإتمام في الأيام الماضية.

لكن أفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بأن تشيلسي عرض لاعبين على برشلونة من أجل تغيير وجهة لاعب وسطه المميز.

اللاعبان هما سيزار أثبيليكويتا وماركوس ألونسو، اللذان يستهدف برشلونة ضمهما في الميركاتو الصيفي، مع تبقي عام واحد في عقديهما مع البلوز.

تشيلسي يستهدف بذلك صفقة تبادلية مباشرة مع برشلونة تضاف إليها قيمة مادية وفق التفاوض، لإيصال الهولندي إلى فريق المدرب توماستوخيل، وتفويت فرصة التعاقد معه على مانشستر يونايتد.

يذكر أن المالك الجديد لتشيلسي، الملياردير الأمريكي تود بويلي يريد إبرام صفقة كبرى في الميركاتو لتعزيز صفوف الفريق الذي تعرض لتخبط كبير عقب رحيل الروسي رومان أبراموفيتش المالك السابق للنادي.

برشلونة يعتزم توفير راتب دي يونج السنوي الكبير والبالغ 17 مليون يورو إضافة إلى ضخ قيمة الصفقة إلى خزائن النادي الكتالوني، كل هذه أشياء كان سيحصل عليها لو ترك الهولندي لمدربه السابق في أياكس إريك تين هاج ونادي مانشستر يونايتد، لكن تشيلسي سيمنحه المزيد من الأفضلية بإنهاء صفقتين يريدهما البلوجرانا في الميركاتو.

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