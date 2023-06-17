بعد موافقة اللاعب .. تحرك عاجل من النصر للتوقيع مع صفقته الأولى

صفقة نادي النصر الأولى في الصيف الحالي اقتربت للغاية بعد تطورات الساعات الأخيرة

اتخذ مسؤولو نادي النصر، قرارًا عاجلًا؛ تمهيدًا لحسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم "العالمية"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر وعد أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، بضم نجوم عالميين في الصيف الحالي؛ لمساعدته على اعتلاء منصات التتويج؛ بعد موسم "صفري" في 2022-2023.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سانتي أونا، سفر رئيس نادي النصر، خلال الأسبوع الحالي، إلى العاصمة الإنجليزية "لندن"؛ لحسم صفقة النجم المغربي حكيم زياش.

وكشف أونا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن رحلة لندن؛ ستشهد تفاوض المسؤول النصراوي مع إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، على تفاصيل الصفقة.

زياش البالغ من العمر 30 سنة، والذي يلعب في صفوف تشيلسي منذ صيف 2020، كان قد رحب بالعرض النصراوي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "فوت ميركاتو".

جدير باذكر أن النصر لن يعرف رئيسه الجديد، قبل يوم 26 يونيو الجاري، وفقًا للجدول الانتخابي الذي أعلنت عنه وزارة الرياضة السعودية؛ لذلك قد يكون المسؤول الذي سيسافر لحسم صفقة النجم المغربي؛ هو الرئيس التنفيذي.