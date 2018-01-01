كأس كاراباو 2018-19 | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن ربع النهائي

كل ما تريد معرفته عن ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2018-19، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام وأكثر من ذلك

أحمد رضوان | تويتر

ينطلق ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الثلاثاء القادم 18 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 11 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وستكون البداية بمواجهة بين ميدلسبره وبورتون على استاد ريفرسايد.

سيشهد اليوم الأول قمة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في ملعب كينج باور، وكان الثعالب قد وصلوا إلى هذا الدور بعد تخطي ساوثامبتون بنتيجة (5-6) بركلات الترجيح، أما السيتيزنس فقد انتصروا على فولهام في دور الـ16 بهدفين نظيفين.

سيستضيف تشيلسي في اليوم الثاني بورنموث، وفي نفس التوقيت سنكون على موعد مع ديربي لندن بين آرسنال القوي هذا الموسم وتوتنهام المتألق في المواسم الأخيرة، وسيسعى الجانرز خاصةً إلا تخطي هذا الدور والعبور للدور الثاني أملاً في الفوز بالبطولة في النهاية.

كانت تقنية الفيديو VAR تُستخدم في بعض المباريات في الأدوار السابقة، لكن في ربع النهائي ستطبق التكنولوجيا الجديدة في جميع المباريات.

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مواعيد مباريات ربع نهائي كأس كاراباو 2018-19

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة ليستر سيتي - مانشستر سيتي الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية استاد كينج باور لي ماسون beIN SPORTS HD 2 ميدلسبره - بورتون الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية استاد ريفرسايد مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 1 آرسنال - توتنهام الأربعاء 19 ديسمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية استاد الإمارات جوناثان موس beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - بورنموث الأربعاء 19 ديسمبر 2018 ميلادياً،

12 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية ستامفورد بريدج آنتوني تايلور beIN SPORTS HD 1

أبرز الغائبين عن ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2018-19