مواعيد أحداث ومباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وأحداث اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019، والذي ستستكمل فيه مباريات كأس الخليج 2019، وما هي القنوات الناقلة لهذه الأحداث؟

كانت بداية هذا الأسبوع قوية جدًا كما هي العادة استكملت إثارة الأسبوع الماضي الذي شهد عودة الدوريات في جميع أنحاء العالم ودوري أبطال أوروبا ، وستواصل مباريات اليوم الإثنين الثاني من ديسمبر هذه الإثارة خاصةً في وطننا العربي والعالم.

البداية ستكون من أكبر قارات العالم آسيا، حيث ستشهد اليوم زخمًا كبيرًا ليس فقط في المستطيل الأخضر، بل أيضًا خارجه، ففي البداية ستتجه الأنظار نحو هونج كونج لمتاعبة حفل جوائز الاتحاد الآسيوي ، والذي سيتم خلاله تسليم جائزة أفضل لاعب في آسيا.

ستتواصل الإثارة هناك لكن في البساط الأخضر هذه المرة وتحديدًا في كأس الخليج 2019 ، فمباريات اليوم في خليجي 24 ستكون الحاسمة وستبرز لنا المتأهلين للدور الثاني، ففي البداية ستواجه العراق اليمن وقطر الإمارات في قمة الفائز بها سيتأهل رفقة أسود الرافدين، وفي المساء ستواجه الكويت البحرين وعمان السعودية .

سنعود إلى أوروبا لمتابعة حدث يمكن اعتباره الأهم في كرة القدم في السنوات الأخيرة خارج الملعب، وهو حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ، والذي يتنافس عليه العديد من اللاعبين الأفذاذ هذا الموسم على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأكثر فوزًا بها، كذلك النجم العربي المصري محمد صلاح وزميله في ليفربول فيرجيل فان دايك.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر "2-12-2019"

كأس الخليج 2019 - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة اليمن - العراق 17:30 العراق واليمن، 18:30 الإمارات beIN SPORTS HD 2 قطر - الإمارات 17:30 قطر، 18:30 الإمارات beIN SPORTS HD الكويت - البحرين 20:00 الكويت والبحرين، 21:00 الإمارات beIN SPORTS HD 2 عمان - السعودية 20:00 السعودية، 19:00 عمان beIN SPORTS HD

حفل الكرة الذهبية 2019 الحدث الموعد القناة الناقلة حفل الكرة الذهبية 2019 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS NEWS HD