مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019، والتي ستبدأ بنهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

بعد عودة الدوريات ومسابقات الأندية في جميع أنحاء العالم بقوة أمس السبت، والذي شهد قمم من العيار الثقيل على غرار مانشستر سيتي ضد تشيلسي ، ويوفنتوس ضد أتالانتا ونابولي ضد ميلان ، ستُكمل مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر إثارة أسبوع العودة من التوقف الدولي.

ستتجه أنظار العالم ظهيرة اليوم إلى استاد سايتاما باليابان، حيث سيستضيف مباراة قوية بين الهلال وأوراوا هي إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ، وسيدخل الموج الأزرق المباراة وهو أقرب بخطوة من صاحب الأرض للكأس الغالية، فقد فاز في الذهاب الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بهدفٍ نظيف.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني ستشهد ندية كبيرة رغم أن ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد لعبوا بالأمس، ففي البداية سيواجه خيتافي إسبانيول في كورنيا البرات، وسيكون سيلتا فيجو أمام اختبار صعب ضد فياريال ، أما إشبيلية فسيجمعه ديربي الأندلس مع بلد الوليد في ختام اليوم.

لا تذهب بعيدًا فالدوري الإيطالي لم ينته بعد قمم أمس السبت، فروما سيكون أمام اختبار صعب اليوم أمام بريشيا الذي تألق هذا الموسم في كثير من المباريات، أما الجار لاتسيو فسيواجه منافس صعب خارج القواعد هو ساسوولو ، فيما سيقابل فيورنتينا هيلاس فيرونا في مباراة إعادة الثقة للبنفسجي بعد الخسارة من كالياري في الجولة السابقة من الكالتشيو بالخمسة.

لن يلعب الهلال هذا الأسبوع في الدوري السعودي لارتباطه بنهائي دوري أبطال آسيا ، لكن هناك كبيران آخران ستشرف بهما مباريات اليوم الأحد، هما الاتحاد الذي يعاني منذ الموسم الماضي والذي سيواجه الاتفاق ، والنصر الذي سيكون أمام اختبار صعب أمام الفيصلي .

نعود لأوروبا وتحديدًا للدوري الإنجليزي ، فمانشستر يونايتد اليوم سيكون أمام فريق صعب المنال هو شيفيلد يونايتد ، والذي برغم صعوده الحديث إلا أنه أحد أقل الفرق استقبالاً للأهداف في البريميرليج هذا الموسم.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - خيتافي 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - أتلتيك بلباو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فياريال - سيلتا فيجو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطلي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة روما - بريشيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الدوري السعودي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الاتحاد 16:30 مصر، 17:30 السعودية الرياضية السعودية الوحدة - النصر 17:20 مصر، 18:20 السعودية الرياضية السعودية