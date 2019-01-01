مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019 في تصفيات أمم أوروبا 2020 وتصفيات أمم أفريقيا وغيرهما، وما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم؟

أوشكت فترة التوقف الدولي الغير محببة لعشاق كرة القدم على الانتهاء، لكنها حتى الآن تأبى أن تودعنا إلا بعد تقديم وجبة كروية ليست بالدسمة كما هو الحال في فترة لعب الدوريات، لكنها مشبعة إلى حدٍ كبير بالمقارنة مع فترات التوقف في السنوات الأخيرة.

ستتواصل الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2020 اليوم، لكن قد تكون مباريات اليوم في التصفية ليست بالهامة، لكن أبرزها ستكون مواجهة إيطاليا التي ضمنت التأهل ضد أرمينيا، كذلك ستواجه إسبانيا التي تأهلت أيضًا رومانيا.

مباريات اليوم ستتضمن مواجهة ودية قوية بين فريقين عريقين في أمريكا الجنوبية هما الأرجنتين وأوروجواي، وكان الآلبيثيليستي قد واجه البرازيل في السوبر كلاسيكو منذ أيام بالأراضي السعودية في إطار موسم الرياض، ونجح في تحقيق الفوز بهدفٍ نظيف.

ستتواصل اليوم مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ، وسنكون اليوم أمام مواجهة عربية خالصة بين جزر القمر ومصر في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وفي المساء سيواجه منتخب الجزائر حامل اللقب بوتسوانا.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019

تصفيات يورو 2020 - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - أرمينيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 رومانيا - إسبانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 6

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة جزر القمر - مصر 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 بوتسوانا - الجزائر 20:00 الجزائر، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 2