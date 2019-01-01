مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 في تصفيات كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا ويورو 2020 وغيرهم من البطولات، وما هي القنوات الناقلة لها؟

أحمد رضوان | تويتر

تنتظر عشاق كرة القدم في جميع أرجاء العالم لا سيما الوطن العربي مباريات من العيار الثقيل اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 18 ربيع الأول 1441 هجريًا.

ستكون البداية بعد منتصف ليل الخميس مباشرةً، بمواجهة كلاسيكية بين البرازيل وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا، وعند انتصاف النهار ستشهد بطولة دبي للمنتخبات الأوليمبية مبارياتٍ قوية، أبرزها مواجهة الإمارات والسعودية، وسوريا والعراق ، كما ستواجه الأردن أوزبكستان وستقابل كوريا الجنوبية البحرين.

في نفس التوقيت سنكون على موعد مع الجولة الثانية من كأس نجوم قطر، والتي ستشهد 3 مبارياتٍ أهمها مواجهة الريان ضد الأهلي والسد ضد الشحانية.

ستستمر مواجهات كأس الخليج العربي الإماراتي اليوم الجمعة، وسنكون على موعد مع مبارة بين عجمان والوحدة، وقمة الجولة بين النصر والجزيرة.

ستكون درة مباريات اليوم الجمعة هي السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين ، والذي سيقام في السعودية للمرة الثانية هذا العام، وذلك في إطار موسم الرياض.

نطير إلى أوروبا التي ستشهد الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020 ، وأهم مباريات اليوم فيها ستكون بين إيطاليا التي ضمنت الصعود ضد البوسنة والهرسك، وإسبانيا التي ضمنت المشاركة هي الأخرى في كأس أمم أوروبا 2020 ضد مالطا.

نعود إلى الوطن العربي وبالتحديد إلى مصر التي تستضيف هذه الأيام بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وستحتضن اليوم ختام دور المجموعات بمواجهتين في نفس التوقيت، الأولى ستجمع نيجيريا بجنوب إفريقيا، والثانية ستمون بين كوت ديفوار وزامبيا.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

منتخب البرازيل يصل إلى الرياض استعدادًا للسوبر كلاسيكو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019

تصفيات يورو 2020 - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة البوسنة والهرسك - إيطاليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 إسبانيا - مالطا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 8

مباريات دولية ودية المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل - الأرجنتين 19:00 مصر، 20:00 السعودية الرياضية السعودية 1

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة المغرب - موريتانيا 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 2 تونس - ليبيا 20:00 تونس، 21:00 ليبيا beIN SPORTS HD 3

كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة نيجيريا - جنوب أفريقيا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 9 جنوب أفريقيا - زامبيا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 10

كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة فرنسا - البرازيل 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD

بطولة دبي الدولية للمنتخبات الأوليمبية المباراة الموعد القناة الناقلة كوريا الجنوبية - البحرين 14:45 البحرين، 15:45 الإمارات دبي الرياضية أوزبكستان - الأردن 19:45 الأردن، 15:45 الإمارات دبي الرياضية الإمارات - السعودية 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات دبي الرياضية سوريا - العراق 17:00 سوريا، 18:00 العراق دبي الرياضية

كأس نجوم قطر - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة الريان - الأهلي 18:10 قطر، 19:10 الإمارات AL KASS السد - الشحانية 18:10 قطر، 19:10 الإمارات AL KASS