مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في بطولات الدوري السعودي والدوري الأوروبي ودوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها..

عمر خليل

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم حول العالم ليوم كروي مثير، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019 ميلاديًا، 25 صفر 1441 هجريًا، حيث يكتظ اليوم بمباريات على مستوى رفيع في مختلف البطولات بمختلف القارات وأبرزها بطولة الدوري الأوروبي ودوري أبطال إفريقيا، وكذلك الدوري السعودي والدوري القطري ودوري الخليج العربي.

البداية ستكون من الدوري السعودي الذي سيبدأ جولته الثامنة، حيث يستقبل الاتفاق ضيفه العدالة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة الجريحين، إذ تلقى الاتفاق خسارة في الدقائق الأخيرة من الشباب في الدقائق الأخيرة، في الوقت الذي تلقى العدالة هزيمة قاسية من الفتح بخمسة أهداف لثلاثة. ثم ننطلق إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، في قمة اليوم السعودي بين الشباب صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة، وصاحب المركز الثاني الذي يسير بخطى ثابتة منذ التعاقد مع المدرب المخضرم كارينيو، إنه الوحدة، والذي في جعبته 15 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

في الوقت نفسه ولكن في الإمارات، يستقبل عجمان ضيفه الوحدة في مباراة يُنتظر منها الكثير كما جرت العادة في دوري الخليج العربي، بينما يستقبل ملعب حمدان بن راشد آل مكتوم مباراة قوية بين حتا صاحب الأرض والشارقة والمباراتان تُقامان ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

البطولات الخليجية لا تتوقف، ففي قطر تُفتتح الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر بمواجهتين قويتين، عندما يلتقي الوكرة والخور أولًا، ثم نذهب إلى ملعب استاد عبد الله الخليفة معقل أم صلال والذي سيُلاقي نادي قطر.

ومن الخليج نطير إلى القارة السمراء، حيث يستقبل الزمالك ضيفه جينراسيون فوت السنغالي في إطار مباراة العودة من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة ساخنة بعد كل الأحداث التي جرت في الأسابيع الماضية من رفض الفريق السنغالي اللعب في برج العرب إلى إعلان الزمالك فائزًا ثم قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة، ليكون موعدها النهائي هو اليوم في ملعب السلام بحضور 5 آلالف متفرج يمنون أنفسهم بانتصار زملكاوي بفارق هدف يمنح الزمالك بطاقة العبور لدور المجموعات بعدما خسر ذهابًا 2/1.

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ومن إفريقيا نطير إلى أوروبا، حيث البطولة الثانية أهمية في القارة العجوز، إنها بطولة الدوري الأوروبي، والتي تكتظ بعدد كبير من المباريات ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات. ولعل أبرزها مقابلة العملاق آرسنال وفيتوريا جيمارياش البرتغالي، إلى جانب القمة الأبرز بين بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، متصدر ترتيب البوندسليجا، والذي يحل ضيفًا على العملاق الإيطالي، روما، في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

ولا يجب الإغفال أيضًا عن مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان الصربي، مباراة قد تقرر مصير المدرب أولي جونار سولشاير، ففي حالة أن هُزم المانيو في المباراة المقرر لها أن تكون على ملعب الفريق الصربي، قد يتم الإطاحة برأس المدرب النرويجي والذي يُقاسي معه الشياطين الحمر نتائجًا سلبية للغاية، ويكفي أن كتيبته قريبة من مراكز الهبوط في منافسات البريميرليج.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

مواعيد مباريات الخميس 24أكتوبر 2019: الدوري الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة بارتيزان - مانشستر يونايتد 18:55 بتوقيت مصر

19:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 روما - بوروسيا مونشنجلادباخ 18:55 بتوقيت مصر

19:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 جنت - فولفسبورج 21:00 بتوقيت مصر

22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 بورتو - رينجرز 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 لودوجوريتس - إسبانيول 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 آرسنال - فيتوريا جيمارايش 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 سيلتيك - لاتسيو 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 آينتراخت فرانكفورت - ستاندر ليج 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 إشبيلية - إف 91 دوديلانج 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري السعودي المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - العدالة 16:45 بتوقيت مصر

17:45 بتوقيت السعودية KSA SPORTS الشباب - الوحدة 18:55 بتوقيت مصر

19:55 بتوقيت السعودية KSA SPORTS

دوري أبطال إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك المصري - جينراسيون فوت السنغالي 20:00 بتوقيت مصر

21:00 بتوقيت السعودية ON SPORT

Time Sports

الدوري نجوم قطر المباراة الموعد القناة الناقلة الوكرة - الخور 16:20 بتوقيت مصر

17:20 بتوقيت السعودية قناة الكأس

beIN SPORTS أم صلال - نادي قطر 18:30 بتوقيت مصر

19:30 بتوقيت السعودية قناة الكأس

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