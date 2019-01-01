مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2019 في الدوري المصري والدوري الإنجليزي وغيرهما والقنوات الناقلة..

عمر خليل

تواصل شمس كرة القدم إشراقها هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن يومي السبت والأحد كانا مكتظين بالقمم، إلا أن يوم الإثنين مازال يحتفظ بعدد جيد من المباريات ذات الطابع التنافسي العالي على مختلف الأصعدة الكروية حول العالم.

الدوري الإنجليزي يستعد لاختتام جولته التاسعة بمباراة مهمة للغاية سوف تجمع آرسنال خارج دياره بشيفيلد يونايتد على ملعب برامول لين، وتأتي قيمة هذه المباراة كوّنها قد تضع الجانرز في وصافة ترتيب البريميرليج حال تحقيق الانتصار، فيما يُعد أصحاب الديار من المثابرين الذين لا يُمكن الاعتقاد بأن مواجهتهم سهلة.

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ثم نطير إلى القارة الإفريقية، وبالتحديد إلى الدوري المصري، والذي يشهد افتتاحية الجولة الخامسة من منافساته، وذلك بمباراة قمة بين الإنتاج الحربي والقطب الثالث الحالي للكرة المصرية، فريق بيراميدز، والذي يسعى لاستمرار ضغطه على الأهلي والزمالك في المنافسة على اللقب، ثم نتوجه إلى مباراة يتوقع أن تمتلئ بالكرة الممتعة بين المصري وأف سي مصر، فالفريق البورسعيدي بمدربه إيهاب جلال يسعى لمداواة جراح الهزيمة أمام المقاصة والعودة للطريق الصحيح، بينما الفريق الصاعد حديثًا للممتاز يسعى لاستكمال بدايته الجيدة واقتناص نتيجة إيجابية من قلب ملعب السويس.

وبالعودة إلى أوروبا مرة أخرى، فسنذهب إلى مباراة في جنة كرة القدم، الدوري الإيطالي، عندما يستضيف بريشيا منافسه فيورنتينا في ختام الجولة الثامنة من الكالتشيو، ومن الجدير بالاهتمام متابعة الفيولا هذا الموسم بعد الأداء المميز الذي تبلور في فوزهم على ميلان بثنائية في قلب السان سيرو.

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وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

مواعيد مباريات الإثنين 21 أكتوبر 2019: الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - آرسنال 21:00 بتوقيت مصر

22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - بيراميدز 17:30 بتوقيت مصر

18:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

Time Sport المصري - أف سي مصر 20:00 بتوقيت مصر

21:00 بتوقيت السعودية ON SPORT

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