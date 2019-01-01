مواعيد مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 في الدوري السعودي والإسباني والإنجليزي والإيطالي وجميع البطولات العربية والعالمية، وما هي القنوات الناقلة؟

أخيرًا انتهى التوقف الدولي الأخير لهذا العام، الذي لا يحبه معظهم عشاق كرة القدم لخلوه من المباريات القوية والمثيرة.

مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 ستكون لائقة بعودة الدوريات ومسابقات الأندية في جميع أنحاء العالم، والبداية ستكون في الدوري الإسباني الذي سيوجه فيه برشلونة ليجانيس في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فلا مفر للبلاوجرانا عن الفوز للابتعاد بالصدارة عن ريال مدريد الذي تنتظره مباراة قوية في المساء ضد ريال سوسيداد .

سيخوض جوزيه مورينيو مباراته الأولى كمدرب لتوتنهام اليوم، ومن سوء حظه أن مباراته الأولى في مهمته الجديدة في العاصمة الإنجليزية ستكون ديربي لندن ضد وست هام في الدوري الإنجليزي ، أما أمسية اليوم فستشهد قمة زرقاء من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي القادم من خسارة مذلة من ليفربول ، وتشيلسي الفتي بعنصره الشابة، أما الريدز المتصدرون فتنتظرهم اليوم مباراة صعبة أيضًا ضد كريستال بالاس .

نطير إلى الدوري الإيطالي الذي سيشهد مباريات اليوم السبت الأفضل على الإطلاق، ففي غداة اليوم سيواجه أتالانتا يوفنتوس في قمة مباريات الجولة في الكالتشيو، وبعد انتهاء هذه القمة سنكون على موعد مع قمة أخرى ستجمع بين ميلان ونابولي البعيدين عن مستويهما هذا الموسم، وفي السهرة سيواجه الإنتر منافس البيانكونيري على الصدارة تورينو في أوليمبيكو جراندي تورينو.

ستعود اليوم مواجهات الدوري السعودي الذي أصبح الأفضل في المنطقة العربية، وسيواجه الأهلي اليوم الفيصلي بحثًا عن الذات بالفوز، وسيواجه التعاون ضمك الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، كذلك ستتواصل مواجهات ربع نهائي كأس العرب للاندية الأبطال ، وستكون مباراتي اليوم بين الترجي وأوليمبيك آسفي، وبين الوداد والرجاء.

نطير إلى أمريكا الجنوبية التي ستحدد اليوم وجهة مقعدها في كأس العالم للأندية، حيث سيقام اليوم نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس المعادل لدوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أوروبا وغيرهما لكن في القارة اللاتينية، وسيجمع هذا النهائي بين ريفر بليت حامل لقب البطولة وفلامينجو لبرازيلي.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

قلة خبرة أم سوء حظ .. نتائج لامبارد السلبية أمام الكبار

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - توتنهام 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 آرسنال - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 كريستال بالاس - ليفربول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 مانشستر سيتي - تشيلسي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة ليجانيس - برشلونة 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 غرناطة - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - ريال سوسيداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطلي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - يوفنتوس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 ميلان - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 تورينو - الإنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري السعودي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الفيصلي 18:40 مصر، 19:40 السعودية الرياضية السعودية 1

دوري أبطال العرب - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - أوليمبيك آسفي 19:00 مصر، 18:00 تونس أبوظبي الرياضية الوداد - الرجاء 21:00 مصر، 20:00 المغرب أبوظبي الرياضية