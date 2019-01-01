مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، والتي ستبدأ بنهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

بعد انتهاء الزخم الكبير يومي الثلاثاء والأربعاء بمباريات دوري أبطال أوروبا وخليجي 24 الذي يُلعب في قطر، ستتواصل الإثارة في مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 لكن بالطبع لن تكون بنفس مستوى اليومين السابقين.

ستتوقف اليوم مباريات كأس الخليج العربي للمنتخبات اليوم، لكن مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي الموازي لكأس كاراباو في إنجلترا ستتواصل، حيث سنشهد اليوم الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات.

سيواجه حتا الوحدة في مباراة صعبة يجب عليه الفوز بها بنتيجة كبيرة للتأهل في حالة خسارة الوصل والفجيرة، وهي المهمة التي تعد شبه مستحيلة، كذلك سيواجه العين خور فكان الذي يحتاج لنفس المعجزة لكن في المجموعة الأولى، فيما سيواجه الذئاب بني ياس.

رغم استضافة قطر لخليجي 24 في هذه الأيام لم يتوقف فيها النشاط تمامًا، فستلعب اليوم مباريات الجولة الرابعة من كأس قطر أو كأس أوريدو، وسيواجه اليوم الدحيل نادي قطر، والغراقة العربي والخور السيلية.

نطير إلى أوروبا التي ستشهد فيها مباريات اليوم حسمًا في الدوري الأوروبي ، حيث ستقام اليوم جميع مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، وسينضم العديد من الفرق لإشبيلية ومانشستر يونايتد وسلتيك وإسبانيول وبازل الذين ضمنوا التأهل منذ الجولة السابقة.

وأبرز مباريات اليوم في البطولة الثانية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي ستكون بين الشياطين الحمر ولوكوموتيف أستانا، باشاكشهير ضد روما ، آرسنال ضد آينتراخت فرانكفورت ولاتسيو ضد كلوج.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

ترتيب دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة في ثمن النهائي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019

الدوري الأوروبي 2019-20 - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة لوكوموتيف أستانا - مانشستر يونايتد 17:50 مصر، 18:50 السعودية beIN SPORTS HD 1 باشاكشهير - روما 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 سبورتينج براجا - وولفرهامبتون 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 2 فينورد - رينجرز 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 11 آرسنال - آينتراخت فرانكفورت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 إشبيلية - كاراباخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سلتيك - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 لاتسيو - كلوج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 سبورتينج لشبونة - آيندهوفين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 5

كأس الخليج العربي الإماراتي - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة حتا - الوحدة 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية أبوظبي الرياضية خور فكان - العين 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية أبوظبي الرياضية الفجيرة - بني ياس 20:30 الإمارات، 21:30 السعودية أبوظبي الرياضية