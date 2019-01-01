مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 في الدوري الإنجليزي وكأس مصر وكأس الملك وجميع المسابقات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

رغم توقف دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، لن تخلو مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 من القوة والإثارة التي ينشدها جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم خاصةً في الوطن العربي.

ستبدأ اليوم مباريات دور 32 من كأس الملك السعودي ، وسيواجه اليوم الأخدود أُحد والوحدة الخليج، كذلك ستتواصل مباريات دور 32 من كأس مصر وستلعب اليوم مباراتين هما نادي مصر ضد الجونة ، والأهلي الذي سيبدأ مشواره في البطولة ضد نادي تليفونات بني سويف.

مباريات اليوم في أوروبا ستشهد بداية الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيواجه اليوم كريستال بالاس بورنموث ، أما مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي والذي تعادل مع نيوكاسل في الجولة السابقة، فسيواجه بيرنلي العنيد أمام الكبار خاصةً في ملعبه تيرف مور حيث ستلعب المباراة.

ستبدأ أيضًا الجولة 16 من الدوري الفرنسي اليوم وسيواجه اليوم مارسيليا أنجيه ، وبوردو نيم وبريست ستراسبورج ، أما قمة اليوم فستجمع بين ليون وليل .

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر "3-12-2019":

الدوري الإنجليزي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - بورنموث 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 بيرنلي - مانشستر سيتي 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الفرنسي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة أنجيه - مارسيليا 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6 بوردو - نيم 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7 ليون - ليل 22:05 بتوقيت مصر، 23:05 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6

كأس مصر - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي مصر - الجونة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT الأهلي - بني سويف 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT