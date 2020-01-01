مواعيد مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإسباني 2019-20

تُفتتح مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني مساء الجمعة الموافق 6 مارس 2020، الموافق 11 رجب 1441، عندما يستضيف ديبورتيفو ألافيس نظيره فالنسيا في قمة مشتعلة من أجل الصراع على المربع الذهبي.

ثم يأتي يوم السبت بالقمة الأهم في هذه الجولة، عندما يستقبل برشلونة على الكامب نو ضيفه العنيد ريال سوسيداد الذي يعيش حالة مميزة جدًا هذا الموسم، في مهمة لن تكون سهلة على كتيبة كيكي سيتين للخروج من كارثة الهزيمة في الكلاسيكو بالجولة الماضية.

كما سيشهد يوم السبت قمة من القمم الكلاسيكية لليجا، وذلك في مباراة أتلتيكو مدريد مع ضيفه إشبيلية، وعين الثنائي على الثلاث نقاط من أجل حجز مكانة في المربع الذهبي والابتعاد عن منافسة الفرق الأخرى على المركزين الثالث والرابع.

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ختام الجولة سيكون مع المتصدر ريال مدريد، الذي سيرتحل إلى الأندلس لمواجهة ريال بيتيس، هذا الفريق الذي دائمًا ما شكّل أزمات لزين الدين زيدان على وجه التحديد.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ألافيس - فالنسيا مينديزوروتزا الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إيبار - مايوركا بلدية إيبورا السبت 7 مارس 2020،

12 رجب 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - إشبيلية واندا ميتروبوليتانو السبت 7 مارس 2020،

12 رجب 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ريال سوسيداد كامب نو السبت 7 مارس 2020،

12 رجب 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - سيلتا فيجو ألفونسو بيريز السبت 7 مارس 2020،

12 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - إسبانيول السادار الأحد 8 مارس 2020،

13 رجب 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - أتلتيك بلباو نويفو خوسيه زوريلا الأحد 8 مارس 2020،

13 رجب 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - غرناطة سيوداد دي فالنسيا الأحد 8 مارس 2020،

13 رجب 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فياريال - ليجانيس لا سيراميكا الأحد 8 مارس 2020،

13 رجب 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - ريال مدريد بينيتو فيامارين الأحد 8 مارس 2020،

13 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

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للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة كليمون لونجليه - برشلونة لويس سواريز - برشلونة دانييل جارسيا - أتلتيك بلباو روبيرتو خيمينيز - ألافيس إيكر مونياين - أتلتيك بلباو توماس بينيا - ألافيس نبيل فقير - ريال بيتيس دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد هوجو مايو - سيلتا فيجو كيران تريبيير - أتلتيكو مدريد تشارليس - إيبار ماركو أسينسيو - ريال مدريد ديداك فيلا - إسبانيول ألبيرتو مورينو - فياريال داميان سواريز - خيتافي باو توريس - فياريال دومينجوس دوارتي - غرناطة نيدير لوزانو - غرناطة روبيرتو سولدادو - غرناطة أليكساندر شيمانوفسكي - ليجانيس كينيث أوميرو - ليجانيس آسير إياراميندي - ريال سوسيداد بورتو - ريال سوسيداد إيزيكيل جاراي - فالنسيا أليساندرو فلورينزي - فالنسيا ياسبر سيليسين - فالنسيا جابرييل باوليستا - فالنسيا

ترتيب الدوري الإسباني 2019-2020