مواعيد مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإسباني 2019-20

تنطلق الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني مساء الجمعة الموافق 28 فبراير 2020، الموافق 3 رجب 1441هجرياً، عندما يلتقي ريال سوسيداد ضد نادي بلد الوليد.

وتعتبر هذا الجولة من أهم الجولات في الليجا الإسبانية بسبب مباراة الكلاسيكو التي تستحوذ على كل المشاهدين من مختلف دول العالم حيثُ ستنطلق يوم الأحد من ملعب البيرنابيو حيثُ يستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة.

وفي نفس الجولة يلتقي أتلتيكو مدريد وإسبانيول بينما يلعب فالنسيا ضد ريال بيتيس، ولا تخلو الإثارة أيضاً من مواجهة فياريال أمام أتلتيك بلباو.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال سوسيداد - بلد الوليد أنويتا الجمعة 28 فبراير 2020،

1 رجب 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إيبار - ليفانتي البلدي إبوروا السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - ريال بيتيس ميستايا السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - ألافيس البلدي دي بوتاركي السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 غرناطة - سيلتا فيجو نويفو لوس كارمينيس السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - أساسونا رامون سانشيز بيزخوان الأحد 1 مارس 2020،

5 رجب 1441،

12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بلباو - فياريال سان ماميس الأحد 1 مارس 2020،

5 رجب 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - أتلتيكو مدريد باور 8 الأحد 1 مارس 2020،

5 رجب 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مايوركا - خيتافي إيبيروستار الأحد 1 مارس 2020،

5 رجب 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - برشلونة سانتياغو برنابيو الأحد 1 مارس 2020،

5 رجب 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

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للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة كليمون لونجليه - برشلونة لويس سواريز - برشلونة دانييل جارسيا - أتلتيك بلباو روبيرتو خيمينيز - ألافيس إيكر مونياين - أتلتيك بلباو توماس بينيا - ألافيس نبيل فقير - ريال بيتيس دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد هوجو مايو - سيلتا فيجو كيران تريبيير - أتلتيكو مدريد تشارليس - إيبار ماركو أسينسيو - ريال مدريد ديداك فيلا - إسبانيول ألبيرتو مورينو - فياريال داميان سواريز - خيتافي باو توريس - فياريال دومينجوس دوارتي - غرناطة نيدير لوزانو - غرناطة روبيرتو سولدادو - غرناطة أليكساندر شيمانوفسكي - ليجانيس كينيث أوميرو - ليجانيس آسير إياراميندي - ريال سوسيداد بورتو - ريال سوسيداد إيزيكيل جاراي - فالنسيا أليساندرو فلورينزي - فالنسيا ياسبر سيليسين - فالنسيا جابرييل باوليستا - فالنسيا

ترتيب الدوري الإسباني: