مواعيد مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإسباني 2019-20

تنطلق الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني مساء الجمعة الموافق 21 فبراير 2020، الموافق 27 جمادي الآخر، عندما يحلّ ريال مايوركا ضيفًا على نظيره ريال بيتيس.

وفي يوم السبت تُستأنف الجولة بمباراة سيلتا فيجو وليجانيس، على أن يلتقي برشلونة مع ضيفه إيبار بعد ذلك، ثم يأتي الدور على قمة مصغرة بين ريال سوسيداد وفالنسيا.

ريال مدريد سوف يتقابل مع ليفانتي بعد ذلك في ختام مواجهات السبت، ثم تُستكمل الجولة يوم الأحد بمباراة أوساسونا مع غرناطة ويلتقي ألافيش مع أتلتيك بلباو وإسبانيول مع بلد الوليد.

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خيتافي مفاجأة هذا الموسم سيلتقي مع إشبيلية، على أن يكون ختام الجولة بمباراة قوية للغاية، عندما يستقبل واندا ميتروبوليتانو مباراة أتلتيكو مدريد أمام فياريال.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - مايوركا بينيتو فيامارين الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - ليجانيس بالايدوس السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - إيبار كامب نو السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - فالنسيا أنويتا السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - ريال مدريد سيوداد فالنسيا السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - غرناطة السادار الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادي الآخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ألافيش - أتلتيك بلباو مينديزوروتزا الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادي الآخر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - إسبانيول نويفو خوسيه زوريلا الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - إشبيلية ألفونسو بيريز الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - فياريال واندا ميتروبوليتانو الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

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للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة كليمون لونجليه - برشلونة لويس سواريز - برشلونة دانييل جارسيا - أتلتيك بلباو روبيرتو خيمينيز - ألافيس إيكر مونياين - أتلتيك بلباو توماس بينيا - ألافيس نبيل فقير - ريال بيتيس دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد هوجو مايو - سيلتا فيجو كيران تريبيير - أتلتيكو مدريد تشارليس - إيبار ماركو أسينسيو - ريال مدريد ديداك فيلا - إسبانيول ألبيرتو مورينو - فياريال داميان سواريز - خيتافي باو توريس - فياريال دومينجوس دوارتي - غرناطة نيدير لوزانو - غرناطة روبيرتو سولدادو - غرناطة أليكساندر شيمانوفسكي - ليجانيس كينيث أوميرو - ليجانيس آسير إياراميندي - ريال سوسيداد بورتو - ريال سوسيداد إيزيكيل جاراي - فالنسيا أليساندرو فلورينزي - فالنسيا ياسبر سيليسين - فالنسيا جابرييل باوليستا - فالنسيا

ترتيب الدوري الإسباني: