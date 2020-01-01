مواعيد مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي 2019-20

تُفتتح الجولة الواحدة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الخميس الموافق 5 مارس 2020، الموافق 10 رجب 1441، عندما يستضيف الحزم ضيفه المستفيق الاتحاد.

الخميس أيضًا سيشهد مباراة الشباب المُخيب للآمال بعد الهزيمة الكبيرة من النمور، أمام العدالة، بينما تستكمل مباريات الجولة يوم الجمعة بمباراة الرائد أمام الفتح، وتأتي المباراة الأهم، بين الأهلي والفيحاء في أول مباراة للمدرب الصربي الجديد لقلعة الكؤوس فلادان ميلوفيتش.

السبت سيشهد القمة الكبرى بين الهلال وضيفه الاتفاق، على أن يرتحل النصر من أجل مواجهة الفيصلي، مع وجود مباراة واعدة بالمتعة والإثارة بين التعاون وأبها.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي 2019-20

حارس مرمى النصر وهداف الهلال على رأس التشكيل المثالي لذهاب الدوري السعودي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الحزم - الاتحاد ملعب نادي الحزم الخميس 5 مارس 2020،

10 رجب 1441،

18:45 السعودية، 17:45 مصر KSA SPORTS الشباب - العدالة ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) الخميس 5 مارس 2020،

10 رجب 1441،

20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA SPORTS الرائد - الفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441،

16:05 السعودية، 15:05 مصر KSA SPORTS الوحدة - ضمك مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441،

19:05 السعودية، 18:05 مصر KSA SPORTS الأهلي - الفيحاء الجوهرة المشعة الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441،

20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA SPORTS أبها - التعاون مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية السبت 7 مارس 2020،

12 رجب 1441،

16:15 السعودية، 15:15 مصر KSA SPORTS الفيصلي - النصر مدينة المجمعة الرياضية السبت 7 مارس 2020،

12 رجب 1441،

18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA SPORTS الهلال - الاتفاق جامعة الملك سعود السبت 7 مارس 2020،

20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA SPORTS

جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20: