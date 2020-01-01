مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20

أحمد جمال

ينتظر عشاق الكرة السعودية انطلاق جولة من أقوى جولات كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث نتابع الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20 التي تبدأ يوم الخميس القادم 9 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 14 جمادى الأول 1441 هجرياً، بدءًا بمباراة العدالة ضد الفيحاء في السادسة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستكون المباراة الوحيدة التي سنتابعها يوم الخميس.

وفي عصر يوم الجمعة يلتقي الشباب والحزم على ملعب الأخير قبل أن نتابع مباراة قمة الجولة، حين يحل الاتحاد ضيفاً على النصر بملعب الملك فهد الدولي، وعلى الرغم من الأداء السئ الذي يعيش فيه العميد إلا أن الكلاسيكو السعودي بين المونديالي والعالمي دائماً ما تكون خارج حسابات القوة والأداء والمستوى العام للفريقين، ولذا فمن الصعب التنبؤ بمجريات هذا الديربي الهام.

وفي ثالث أيام الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي يستضيف الفيصلي فريق الرائد الذي يُقدم حتى الأن نتائج جيدة بكأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط كاملة عن عباني سدير صاحب المركز الثامن، وفي نهاية اليوم سنتابع مباراة غاية في القوة بين الهلال العائد بقوة للتركيز من جديد على مباريات الدوري، في مواجهة الوحدة صاحب الطموح الرائع والأداء الممتاز والذي يتعادل مع الموج الأزرق في عدد النقاط مُحتلاً للمركز الثالث.

بينما سيشهد يوم الإثنين 13 يناير موعد مباراة ختام الجولة الرابعة عشر، حيث يستضيف الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة نادي أبها الذي يُعد مفاجأة الموسم، حيث يحتل المركز الخامس مُتعادلاً مع الراقي في نفس عدد النقاط.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20

الهلال والأهلي و10 مباريات عربية لا تُفوت في يناير

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة العدالة - الفيحاء ملعب الملك عبد الله بن جلوي الخميس 9 يناير 2019،

14 جمادى الأول 1441،

17:45 السعودية، 16:45 مصر KSA SPORTS الحزم - الشباب ملعب نادي الحزم الجمعة 10 يناير 2019،

15 جمادى الأول 1441،

15:35 السعودية، 14:35 مصر KSA SPORTS التعاون - الفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 10 يناير 2019،

15 جمادى الأول 1441،

18:05 السعودية، 17:05 مصر KSA SPORTS النصر - الاتحاد ملعب الملك فهد الدولي الجمعة 10 يناير 2019،

15 جمادى الأول 1441،

20:05 السعودية، 19:05 مصر KSA SPORTS ضمك - الاتفاق مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية السبت 11 يناير 2019،

16 جمادى الأول 1441،

15:50 السعودية، 14:50 مصر KSA SPORTS الفيصلي - الرائد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية السبت 11 يناير 2019،

16 جمادى الأول 1441،

18:05 السعودية، 17:05 مصر KSA SPORTS الهلال - الوحدة استاد جامعة الملك سعود السبت 11 يناير 2019،

16 جمادى الأول 1441،

20:05 السعودية، 19:05 مصر KSA SPORTS الأهلي - أبها مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" الإثنين 13 يناير 2019،

18 جمادى الأول 1441،

20:05 السعودية، 19:05 مصر KSA SPORTS

جدول ترتيب الدوري السعودي 2019-20