مواعيد مباريات الجولة 12 من الدوري المصري، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على مواعيد مباريات الجولة 12 من الدوري المصري، والتي تشهد مباريات قوية للزمالك والأهلي والإسماعيلي، وما هي القنوات الناقلة والترتيب..

جولة جديدة من الدوري المصري الممتاز تُستهل مساء الأحد الموافق 5 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 10 جمادي الأول 1441 هجريًا، حيث يستضيف مصر المقاصة نظيره المقاولون العرب في إطار الأسبوع الثاني عشر من عمر البطولة.

الزمالك سيسعى إلى استمرار انتفاضته، ولكنه سيواجه خصمًا عنيدًا على ملعب دائمًا ما كان صعبًا، بمواجهته لطنطا، بينما سيكون الأهلي على موعد سهل أمام فريق مصر الصاعد حديثًا من الدرجة الثانية.

ومن قمم هذا الأسبوع ستكون مباراة المصري أمام الإنتاج، لكن تظل مباراة الإسماعيلي أمام بيراميدز هي الأكثر إثارة، فالجميع ينتظر رد فعل الأخير بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال، بينما يُعاني الدراويش أيضًا بصورة واضحة هذا الموسم.

الاتحاد السكندري سيحاول أن يستعيد نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين عندما يحلّ ضيفًا على إنبي المنتشي منذ وصول حلمي طولان لقيادته، في ختام مباريات الجولة مساء الأربعاء المقبل.

في هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات الجولة 12 من الدوري المصري، القنوات الناقلة والترتيب..

موعد مباريات الدوري المصري 2019-20 - الجولة الثانية عشر:

الإسماعيلي والأهلي.. ما بين انتفاضة الدراويش ومستشفى الأحمر؟

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - مصر المقاصة استاد المقاولون العرب الأحد 5 يناير 2020،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD طنطا - الزمالك استاد غزل المحلة الأحد 5 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الأهلي - مصر استاد القاهرة الأحد 5 يناير 2020،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD أسوان - الجونة استاد أسوان الثلاثاء 7 يناير 2020،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الإنتاج الحربي - المصري استاد الإنتاج الحربي الثلاثاء 7 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD بيراميدز - الإسماعيلي استاد الدفاع الجوي الثلاثاء 7 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD طلائع الجيش - حرس الحدود جهاز الرياضة العسكري الأربعاء 8 يناير 2020

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD سموحة - وادي دجلة استاد الأسكندرية الأربعاء 8 يناير 2020

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD إنبي - الاتحاد السكندري ستاد بتروسبورت الأربعاء 8 يناير 2020

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة الثانية عشر في الدوري المصري

للإصابة للإيقاف محمود جنش - الزمالك طارق حامد - الزمالك محمود متولي - الأهلي لا يوجد كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد محمد محمود - الأهلي لا يوجد رمضان صبحي - الأهلي لا يوجد أحمد فتحي - الأهلي لا يوجد عمرو السولية - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020