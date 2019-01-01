مواعيد مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية عشر عشر من الدوري السعودي 2019-20

تنطلق مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الآخر 1441 هجريًا، بمباريات من المؤكد أن تكون حُبلى بالإثارة والندية والمتعة.

الاتحاد العائد من هزيمة مفاجئة على يد الفيصلي سيحل ضيفًا على الفيحاء في افتتاح الجولة، ثم يأتي الدور على الشباب الجريح بعد رحيل مدربه ألميرون وتراجع النتائج، عندما يُلاقي أبها.

النصر هو الآخر يُريد أن يواصل مسيرته الناجحة هذا الموسم حتى الآن ليستمر في صدارة جدول الترتيب، فيُلاقي خصمًا عنيدًا يتسم بالمثابرة وهو العدالة، قبل أن نطير إلى مباراة واعدة جدًا بين الوحدة والتعاون، وليكون ختامها مسك بالأهلي أمام ضمك.

ثم في يوم الجمعة يلتقي الفتح بالحزم، وتُختتم الجولة يوم السبت بمواجهة الرائد والاتفاق، على أن تُقام الجولة من دون مشاركة الهلال بسبب انشغاله ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي 2019-20

سعيد المولد يدعم الأهلي في مواجهة ضمك

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الاتحاد مدينة الملك سلمان الرياضية الخميس 19 ديسمبر 2019،

22 ربيع الآخر 1441،

15:15 السعودية، 14:15 مصر الرياضية السعودية أبها - الشباب ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الخميس 19 ديسمبر 2019،

22 ربيع الآخر 1441،

15:40 السعودية، 14:40 مصر الرياضية السعودية العدالة - النصر ملعب الملك عبد الله بن جلوي الخميس 19 ديسمبر 2019،

22 ربيع الآخر 1441،

17:35 السعودية، 16:35 مصر الرياضية السعودية التعاون - الوحدة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس 19 ديسمبر 2019،

22 ربيع الآخر 1441،

17:55 السعودية، 16:55 مصر الرياضية السعودية الأهلي - ضمك الجوهرة المشعة الخميس 19 ديسمبر 2019،

22 ربيع الآخر 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر الرياضية السعودية الفتح - الحزم ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الجمعة 20 ديسمبر 2019،

23 ربيع الآخر 1441،

17:35 السعودية، 16:35 مصر الرياضية السعودية الرائد - الاتفاق ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

15:20 السعودية، 14:20 مصر الرياضية السعودية

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020