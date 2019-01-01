مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني بالسعودية، القنوات الناقلة والنظام الجديد

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الإسباني 2019، مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد وجميع الفرق، النظام الجديد للبطولة، القنوات الناقلة وطرق المتابعة

من المقرر أن يحقق كأس السوبر الإسباني عودة ناجحة في يناير 2020، هذه المرة في المملكة العربية السعودية حيث ستشهد إعادة تنظيم البطولة من جديد وبشكل جديد.

في السابق ، كان كأس السوبر يضم فريقين فقط هما الفائزان في نهائي كأس ملك إسبانيا وبطل الدوري الإسباني، ولكن البطولة القادمة ستتسع لتشمل أربعة فرق، كما تم تأخير موعدها بضعة أشهر من أغسطس إلى يناير.

وفي هذا التقرير يلقي جول نظرة على كأس السوبر الإسباني وينقل كل ما تريد معرفته عنه.

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ما هو كأس السوبر الإسباني؟

كأس السوبر الإسباني هي مباراة تقام بين الفائز بكأس ملك إسبانيا، وصاحب المركز الثاني من نفس البطولة، وذلك في حالة جمع فريق للقبي الدوري الإسباني والكأس معًا.

في العادة تشمل المسابقة فريقين فقط، ولكن تم الإعلان في فبراير 2019 أن النسخة القادمة ستكون أول نسخة تتوسع فيها البطولة إلى أربعة فرق، وتشمل الآن جولة نصف نهائي على الرغم من عدم وجود مباراة فاصلة في المركز الثالث، ونسخة 2020 أيضاً هي الأولى التي تقام في المملكة العربية السعودية.

ما هي الأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2019؟

سيشارك فالنسيا في كأس السوبر الإسباني باعتباره بطل كأس ملك إسبانيا 2018-19، كذلك سيتواجد برشلونة بطل الدوري الإسباني وصاحب المركز الثاني في الكأس 2018/19.

أما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فسيشاركان كصاحبي المركزين الثالث والرابع في الليجا 2018-19.

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أين ستقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2019؟

ستقام المباريات الثلاث في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، والذي يتسع لـ62،345، وهو الواقع في مدينة جدة العاصمة الثانية للملكة العربية السعودية بعد الرياض.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

نصف النهائي

المباراة الموعد الملعب فالنسيا - ريال مدريد الثلاثاء 8 يناير 2020،

2 جمادى الأولى 1441 مدينة الملك عبد الله الرياضية برشلونة - أتلتيكو مدريد الأربعاء 9 يناير 2020،

3 جمادى الأولى 1441 مدينة الملك عبد الله الرياضية

النهائي

المباراة الموعد الملعب (فالنسيا - ريال مدريد) / (برشلونة - أتلتيكو مدريد) السبت 12 يناير 2020،

6 جمادى الأولى 1441 مدينة الملك عبد الله الرياضية

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني؟ وكيف يمكنني متابعته؟

لا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني، وسيتم عرض تفاصيل كاملة حول كيفية متابعة جميع أحداث المباريات بالقرب من تاريخ بدء البطولة.

لكن المؤكد الوحيد حتى الآن أن متابعة كأس السوبر ستكون حاضرة على النسخة العربية من جول، والتي ستقدم خدمة التغطية المباشرة لجميع مباريات البطولة لا سيما الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في حالة تواجدهما في النهائي.

من هو بطل كأس السوبر الإسباني 2018؟

توج برشلونة بطل الدوري الأسباني بكأس السوبر الإسباني 2018 ، بعد فوزه على إشبيلية وصيف بطل كأس ملك إسبانيا 2-1، وعلى عكس السنوات السابقة التي كانت تُلعب فيها البطولة على مباراتين، تضمنت نسخة 2018 مباراة واحدة فقط.

أقيم كأس السوبر 2018 في ستاد ابن بطوطة في طنجة، المغرب، وسجل جيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي هدفي البلاوجرانا بعد أن افتتح بابلو سارابيا التسجيل في وقت مبكر للفريق الأندلسي.