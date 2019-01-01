مواصلًا جنونه.. دي بروين يعادل رقم فابريجاس

دي بروين يصنع هدفه الثامن في 7 مباريات فقط في البريميرليج معادلًا رقم سيسك فابريجاس في 2010

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل كيفين دي بروين انطلاقته المميزة هذا الموسم وتحقيقه للأرقام القياسية بصناعته الهدف رقم 8 له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في 7 مباريات فقط.

وكان مانشستر سيتي قد تقدم بالهدف الأول على مضيفه إيفرتون عبر جابرييل جيسوس بعد صناعة مميزة من النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وبهذا الهدف الذي صنعه اليوم، يكون قد وصل إلى 8 أهداف على مستوى الصناعة حتى الآن خلال مشاركاته هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الرقم، عادل دي بروين الرقم الذي حققه النجم الإسباني سيسك فابريجاس بقميص آرسنال في موسم 2009/2010 في نفس عدد المباريات.

ولم يحقق أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من هذا الرقم في المباريات السبعة الأولى سوى دي بروين وفابريجاس في هاتين النسختين فقط.

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يذكر أن كيفين دي بروين كان قد صرح منذ حوالي ثلاثة أسابيع بأنه ما زال لم يصل إلى قمة مستواة هذا الموسم حتى الآن على الرغم من كل هذه الأرقام التي حققها.