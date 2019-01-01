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مواجهة فنزويلا تعجل بعودة ميسي لمنتخب الأرجنتين

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متى يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ وهل يتواجد في معسكر التانجو في مارس؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب ليونيل ميسي من العودة إلى صفوف الأرجنتين مبكرًا عن الموعد المحدد له من قبل.

ميسي لم ينضم إلى المنتخب منذ نهائيات كأس العالم في روسيا وكانت التقارير الصحفية قد تشير إلى انتظاره حتى كوبا أمريكا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ ميسي سبق وقرر ألا ينضم لمنتخب الأرجنتين حتى يونيو المقبل بعد نهاية الموسم الجاري ليكون جاهزًا للمشاركة في كوبا أمريكا.

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وأوضحت الصحيفة أنّ البرغوث لن ينضم لمعسكر مارس المقبل لأنّه يأتي في توقيت هام بين ثمن وربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب قد يعدل عن رأيه بعد أن تحدد مواجهة فنزويلا وديًا في 22 أو 26 مارس المقبل على "كامب نو".

وقد يظهر البرغوث في تلك المباراة وينضم لمعسكر شهر مارس.

وكان كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، أكد أن ميسي لم يرحل عن المنتخب ولايزال بإمكانه العودة في أي وقت.

ميسي وصل مع الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا 3 مرات دون أن يحقق البطولة.

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