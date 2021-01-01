مواجهة ثأرية وتاريخ أسود لصلاح .. سجل مواجهات النجم المصري ضد ريال مدريد

تعرف على تاريخ مواجهات محمد صلاح نجم روما السابق وليفربول الحالي ضد ريال مدريد في كل البطولات.

ربما تنسى جماهير كرة القدم المصرية لقطة مراوغة محمد صلاح لسيرخيو راموس في مواجهة ريال مدريد وروما الشهيرة، أو تلك اللقطة التي مر فيها من أسطورة كرة القدم الكرواتية لوكا مودريتش.

لكن اللقطة التي لن تنساها الجماهير أبدًا هي تلك التي سقط فيها صلاح وسقطت فيها كل قلوبهم معهم بعد تدخل سيرخيو راموس.

ربما لا تكون مواجهات محمد صلاح ضد ريال مدريد كثيرة، لكن في كرة مرة كان هناك لقطة أو مناسبة ستظل عالقة في عقول الجماهير.

فيما يلي نستعرض لكم تفاصيل مواجهات محمد صلاح ضد ريال مدريد في الثلاث مرات السابقة:

المواجهة الأولى .. نضوج غير مكتمل!

خلال لقاء ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في موسم 2015-2016 وهي البطولة التي توج بها الملكي شارك صلاح للمرة الأولى في مواجهة ريال مدريد.

لا يوجد مقهى في كافة أرجاء مصر لم يكن يعج بالمشاهدين لتلك المباراة، التي كانت الفرصة الأولى لمشاهدة صلاح في مواجهة ريال مدريد بعد تأقله مع بازل من قبل ضد تشيلسي وتوتنهام وكبار إنجلترا.

المواجهة لم تكن مثالية بالنسبة لمحمد صلاح الذي خسر فريقه بهدفين نظيفين، لكن بالرغم من ذلك ترك أثره وكانت له بصمته، دون تسجيل أو صناعة أهداف.

المواجهة الثانية ولقطات من الذاكرة

علم روما لحظة سحب القرعة أنه لن يتجاوز ريال مدريد على أي حال، وعلمت معهم الجماهير المصرية ذلك، بالرغم من الأمل الذي نال من البعض.

ولذلك بحثت جماهير روما ومحمد صلاح عن اللقطة وهو ما حققه النجم المصري، عندما راوغ راموس ومودريش في لقطتين وانفرد بكيلور نافاس أكثر من مرة لكنه لم يسجل أي هدف.

بالرغم من تكرار الخسارة بهدفين نظيفين إلا أن صلاح أوصل رسالة بما قدمه في تلك المباراة، وترك علامة ظلت الجماهير تتحاكى بها حتى موعد اللقاء الثالث.

المواجهة الثالث وتهديدات بالقتل!

اللقاء الثالث كان غير أي لقاء سابق أو قادم لمحمد صلاح أمام ريال مدريد، فالنجم المصري كان على أعتاب المجد، وعلى بعد خطوات من تحقيق أول لقب في دوري أبطال أوروبا لأبناء بلده، والأول لليفربول منذ 2005.

المباراة النهائية الخاصة بموسم 2017/2018 كانت لها ظروفها الخاصة، فريال مدريد البطل مرتين لا يجب أن يحقق الثلاثية، وليفربول الذي قدم بطولة مذهلة بأقدام صلاح في شباك مانشستر سيتي وروما لن يفرط في اللقب.

قبل أن تبدأ المباراة علق الجميع على نظرة كريستيانو رونالدو الغريبة لمحمد صلاح في ممر غرف الملابس، وفي أرض الملعب كانت الخطورة الوحيدة في أول نصف ساعة من النجم المصري.

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كلا الفريقين لم يقدم أي شي يذكر، فقط تستشعر الجماهير بعض الخطورة عندما تأتي الكرة في قدم صلاح، حتى جاء موعد تدخل سيرخيو راموس الشهير.

راموس أمسك بصلاح، عن عمد أو دون عمد، لسنا في مجال للحديث عن ذلك، وسقط به على الأرض وأنهى مشاركته في النهائي قبل حلول حتى منتصف المدة.

خرج صلاح من الملعب بالدموع، وهدد راموس مشاركته في كأس العالم الأولى مع منتخب مصر، ليتلقى قائد ريال مدريد رسائل التهديدات بعدها.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وبأخطاء لوريس كاريوس الشهيرة التي منحت اللقب للنادي الملكي، ليغادر بعدها ليفربول.