مواجهة أخرى حسمها المغربي - كيف تفوق بن شرقي على الهوني؟

من الذي تفوق بين أشرف بن شرقي وحمدو الهوني؟

حقق فريق نادي الزمالك، الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

سجل للزمالك المغربي محمد أوناجم ومواطنه أشرف بن شرقي ومحمود علاء، بينما سجل هدف الترجي الوحيد الجزائري رؤوف بن غيث، صنعه الليبي حمدو الهوني ببراعة.

المباراة شهدت تألق لافت للنظر من جانب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، الذي سجل هدفًا وتسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها محمود علاء الهدف الثالث للفريق الأبيض.

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كما ظهر الليبي حمدو الهوني بمستوى مميز، حيث صنع هدف فريقه الوحيد، بتمريرة رائعة للقادم من الخلف رؤوف بن غيث، ليسددها الأخير بقدمه اليسرى في المرمى.

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ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز ما قدمه المغربي أشرف بن شرقي، والليبي حمدو الهوني، خلال القمة المصرية التونسية.

أشرف بن شرقي

سجل اللاعب المغربي هدفًا، وسدد كرة واحدة فقط على مرمى الترجي، وسدد كرة أخرى تصدى لها الدفاع كانت في اتجاه المرمى، كما أرسل عرضيتين غير ناجحتين، وتسبب في ركلة جزاء.

أما على المستوى الدفاعي، فتصدى بن شرقي لتسديدة واحدة للاعبي الترجي، ولم يكن له دورًا دفاعيًا قويًا، ولكنه حصل على 4 أخطاء لفريقه، وارتكب خطأ واحد.

32 تمريرة من قدم أشرف بن شرقي، منهم تمريرة واحدة طويلة، بدقة وصلت إلى 81.3%، وتمريراته في منطقة الترجي وصلت دقتها إلى 66.7%.

فاز بـ8 التحامات، وخسر 6 التحامات، حيث فاز بالتحام خلال كرة عالية، وهو الوحيد الذي حاول فيه السيطرة على الكرة.

⏱️ "27 الزمالك 0 -1 الترجي "عبد الرؤوف بن غيث" ⚽️

⏱️ "31 الزمالك 1-1 الترجي "محمد أوناجم" ⚽️



🔚 نهاية الشوط الأول الزمالك1⃣-1⃣الترجي



في رأيك ما هي التغييرات المطلوبة في الشوط الثاني؟ 🤔 pic.twitter.com/ilsYXsYV9G — جول مصر (@goaleg) February 28, 2020

حمدو الهوني

صنع الهوني هدف فريقه الوحيد، وسدد كرة واحدة على المرمى، وأخرى خارج المرمى، وكرة ثالثة تصدى لها دفاع الزمالك ببراعة، وأرسل عرضية واحدة غير صحيحة، وصنع فرصة تسجيل واحدة.

تصدى الهوني لتسديدة واحدة من جانب هجوم الزمالك، واعترض لهجمة واحدة للفريق الأبيض، وحصل على 4 أخطاء وارتكب خطأين للفريق الأبيض.

مرر الكرة 13 مرة، بدقة 61.5% منهم كرة واحدة طويلة، وفاز في 7 التحامات وخسر 5 التحامات.