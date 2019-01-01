مواجهات قوية - الإعلان عن قرعة دوري الخليج العربي الإماراتي

تعرف على مواجهات الجولة الأولى بالدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجريت قرعة الموسم الرياضي الجديد، من مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي 2019/2020، وذلك من جانب اتحاد الكرة الإماراتي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية تجمع بين النصر والوصل، في الجولة الأولى ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

الشارقة سيبدأ مشواره للدفاع عن لقبه، بمواجهة فريق خورفكان، الصاعد حديثًا لدوري الخليج العربي الإماراتي.

ويواجه الجزيرة نظيره الظفرة، في الجولة الأولى، على ملعب محمد بن زايد.

أما قرعة كأس الخليج العربي جاءت كمجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى الآتي:

"شباب الأهلي دبي، العين، الجزيرة، النصر، الظفرة، كلباء، خورفكان".

المجموعة الثانية: "الشارقة، بني ياس، الوحدة، عجمان، الوصل، حتا، الفجيرة".