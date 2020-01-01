مواجهات تاريخية متوازنة بين الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

نستعرض لكم أبرز أرقام المباراة

يلاقي فريق الاتحاد نظيره التعاون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، وتقام المباراة في معقل نادي التعاون على أرضية ملعب الملك عبد الله بالبريدة.

ويحل الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في حين يتواجد التعاون في المرتبة الرابعة برصيد 27 نقطة.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام المباراة ..

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