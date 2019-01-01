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مواجة نوريتش في الافتتاح تبشر ليفربول بلقب البريميرليج

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Getty
الإعلان تم عن جدول موسم 2019-2020
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أسفرت قرعة البريميرليج لموسم 2019-2020 عن مواجهة افتتاحية ستجمع ليفربول مع نوريتش، مباراة ستدعو جماهير الريدز للتفاؤل بخصوص كسر النحس مع لقب المسابقة.

وسيلعب ليفربول أمام نوريتش مساء الجمعة 9 أغسطس أمام الصاعد الحديث وبطل الشامبيونشيب نوريتش سيتي على ملعب "أنفيلد".

تلك المواجهة ستعيد للأذهان موسم 1976-1977 عندما التقى نفس الفريقان في الجولة الافتتاحية على نفس الملعب وفاز الريدز بهدف نظيف.

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في ذلك الموسم نجح ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، نفس الفريق الذي خسر أمامه لقب البريميرليج الموسم المنصرم.

وحقق سيتي لقب المسابقة بعد صراع استمر مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة وتفوق عليه بفارق نقطة وحيدة.

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