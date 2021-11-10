مهمة مستحيلة؟ .. آرسنال في موقف محرج مع نجم فيورنتينا

يواجه نادي آرسنال الإنجليزي صعوبات جمة في سعيه للتعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم نادي فيورنتينا الإيطالي.

فلاهوفيتش يرفض بشكل قاطع تمديد عقده مع فيورنتينا، ويمتد عقده الحالي مع الفريق البنفسجي حتى يونيو 2023، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

فيورنتينا يرغب في بيع فلاهوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، أو خلال الصيف المقبل على أقصى تقدير، خاصة وأن قيمته تقدر بقرابة 80 مليون يورو.

الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق الانتقالات في قناة سكاي سبورت، أكد أن آرسنال يتفاوض مع فيورنتينا بالفعل من أجل التعاقد مع فلاهوفيتش.

آرسنال يرغب بشدة في التعاقد مع فلاهوفيتش، حيث يرى فيه لاعبًا مثاليًا لقيادة خط الهجوم، مع اقتراب عقد ألكساندر لاكازيت من نهايته، وتراجع مستوى بيير إيمريك أوباميانج.

وقال دي مارزيو في تصريحات تلفزيونية: ""أكثر الأندية اهتمامًا بضم فلاهوفيتش في يناير هو آرسنال، النادي الإنجليزي أقام حوارًا أكثر من إيجابي مع فيورنتينا، وعلى استعداد لتلبية مطالب الفيولا للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "المشكلة هي أن آرسنال غير قادر على التحدث إلى وكلاء اللاعب، لا يردون على الهاتف، آرسنال يريد التحدث إلى الصبي لشرح مشروعهم له، لكن عدم الرد يجعل من المستحيل الدخول في مفاوضات".

آرسنال يرغب في تقديم 80 مليون يورو في يناير للتعاقد مع فلاهوفيتش، لكن وبينما يجري النادي الإنجليزي مفاوضاته مع فيورنتينا، لا يمكنهم المضي قدمًا لأن وكلاء فلاهوفيتش لا يكلفون أنفسهم عناء الرد على اتصالات النادي اللندني.

فيورنتينا يرغب في بيع فلاهوفيتش إلى أحد الأندية خارج إيطاليا، وخوفهم هو أن يكون يوفنتوس قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب ووكيله، بأن يرفض كل العروض المقدمة له من أجل الوصول مجانًا إلى "البيانكونيري" في صيف 2023.

آرسنال ليس النادي الإنجليزي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع فلاهوفيتش، حيث يبدو غريمه توتنهام منفتحًا أيضًا على إجراء هذه الصفقة، خاصة مع تولي أنطونيو كونتي زمام الأمور في النادي الإنجليزي.

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