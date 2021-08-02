مهمة صعبة لسولشاير .. مانشستر يونايتد يضع خطة لضم هالاند في 2022

هل ينضم هالاند لمسرح الأحلام

يخطط نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند في صيف 2022 ليكون قائد هجوم الشياطين الحمر.

هالاند أحد أبرز اللاعبين التي تتنافس عليهم الأندية المختلفة مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونة وريال مدريد.

ويحاول تشيلسي إتمام التعاقد مع هالاند خلال الصيف الجاري، لكن يبدو أنّ بوروسيا دورتموند غير مستعد للتخلي عن اللاعب خاصة بعد رحيل جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج" فإنّ أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، لديه 12 شهرًا لمحاولة إقناع هالاند باللعب في مسرح الأحلام، إذ يمتلك المدرب علاقة قوية مع المهاجم النرويجي منذ عملهما سويًا في فريق مولده.

وأوضحت الصحيفة أنّ هناك بندًا في عقد صاحب الـ21 عامًا يسمح له بمغادرة دورتموند في صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو فقط وهو ما قد يتمكن مانشستر يونايتد من دفعه.

ولكن الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة البريميرليج سوف يجد منافسة قوية لإقناع المهاجم ووكيل أعماله مينو رايولا، إذ وضع الأخير اللاعب في مزاد علني وعرضه على أكثر من نادٍ أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.

جدير بالذكر أنّ سولشاير رغب في التعاقد مع هالاند بمجرد وصوله إلى مسرح الأحلام في 2018 لكن بسبب اختلاف التوقيت رحل اللاعب إلى سالزبورج النمساوي.

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