مهمة سرية من فيفا .. 48 ساعة فقط حاسمة أمام رينارد

48 ساعة مصيرية لمنتخب السعودية في مشواره في كأس العالم قطر 2022

في الوقت الذي ينشغل به الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، بمعسكر الأخضر الأخير استعدادًا لكأس العالم قطر 2022، أمامه 48 ساعة فقط، لاتخاذ قرار مصيري في مشوار الفريق في المونديال.

خمس وديات أخيرة للسعودية قبل المونديال

تقيم كتيبة رينارد حاليًا في إمارة أبو ظبي الإماراتية، في معسكر إعداد ختامي قبل المونديال، سيستمر حتى العاشر من نوفمبر المقبل.

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خلال هذا المعسكر سيخوض الأخضر خمس مباريات ودية، أمام مقدونيا (22 أكتوبر)، ألبانيا (26 أكتوبر)، هندوراس (30 أكتوبر)، أيسلندا (6 نوفمبر)، وأخيرًا بنما (10 نوفمبر).

ويتسبب هذا المعسكر في توقف دوري روشن السعودي منذ 17 من أكتوبر الجاري، وحتى منتصف ديسمبر المقبل، وفي واحد من أطول التوقفات في تاريخ المسابقة.

ما هي المهمة السرية من فيفا لرينارد؟

معسكر أبو ظبي الحالي يضم 32 لاعبًا، منهم لاعبين موقوفين عن اللعب محليًا، ولاعبين مصابين، بجانب بعض الأسماء التي لا تحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي مع فريقها، وهو ما تسبب في جدل كبير في الوسط الرياضي السعودي قبل هذا المعسكر، وسط اعتراضات إعلامية على استبعاد أسماء أفضل من المعسكر.

هذا الأمر يصعب من مهمة رينارد المكلف بها من قبل فيفا، إذ أنه وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الاتحاد الدولي طالب كافة المنتخبات المتأهلة للمونديال بإرسال قوائمها الأولية التي ستشارك في البطولة، بعد غدٍ الجمعة.

واشترط الاتحاد الدولي أن تضم القائمة الأولية من 35 إلى 55 لاعبًا، من بينهم أربعة حراس، على أن تُرسل السعودية القائمة النهائية قبل يوم 14 من نوفمبر المقبل، والتي ستضم من 23 إلى 26 لاعبًا من القائمة الأولية، من بينهم ثلاثة حراس.

وشدد فيفا على كافة المنتخبات ضرورة السرية، وعدم إعلان القائمة الأولية قبل تسليمها للجنة المنظمة للمونديال.

بذلك أمام رينارد 48 ساعة فقط لاختيار قائمة لن يخرج عنها المشاركين في المونديال، وهو ما يصعب موقفه في ظل الوضع الحالي للاعبيه، ومن المتوقع أن ينضم لاعبين جدد لمعسكر أبو ظبي خلال اليومين المقبلين، تجنبًا لأي جديد في القائمة الأولية.

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