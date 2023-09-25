مهمة إنقاذ للوليد بن طلال .. جمهور الهلال يثور لطرد ثنائي الفريق

البيت الهلالي يغلي رغم العبور لدور الـ16 من كأس الملك..

العبور لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لم ينجح في تهدئة الأجواء في البيت الهلالي، بعد التعثر في مباراتين قبله، إنما زاد الأمور اشتعالًا، خاصةً في ظل الأداء المتواضع من اللاعبين.

الهلال خطف اليوم الإثنين، بطاقة التأهل لدور الـ16 بالفوز أمام الجبلين بهدف نظيف، عن طريق تسديدة روبن نيفيش من وسط الملعب.

وعقب المباراة، تصدر وسم "الهلال يحتاج إنقاذ الوليد" منصة "إكس"، إذ يطالب الجمهور الأمير الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي للقلعة الزرقاء، بالتدخل لرحيل جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، وفهد المفرج؛ المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي.

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أحدهم كتب عبر الوسم: "الفوز لاينسينا المستوى الكارثي سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني .. مستوى سيئ جداً ، رش عرضيات بِلا أي فائدة او خطوره .. الجبلين في دوري يلو منتب قادر تنهي المباراة بسهوله او بمستوى ممتاز على الأقل ؟ الفوز لن ينسينا كوارث المدرب"، وعلق آخر: "الفريق بلا هوية وبلا شخصية! للمره الاولى اشوف الحال واصل الى هالمرحلة من الضعف لدرجة حتى نادي بدرجة اولى ما قدرت تفوز عليه الا بالطقاق!، انقذوا الهلال من هالعفن الفني، انقذوا الهلال من هالعفن الكروي، انقذوا ما تبقى من روح الفريق!"، فيما أضاف ثالث: " هلال قبيح، هلال سيء، هلال ممل، من المسؤول عن هذا العبث؟ الى متى بنعتمد على فرديات اللاعبين عشان نفرح بالفوز؟ الى متى وحنا نشوف فريق بلا حلول وتكتيكه الوحيد العرضيات؟ الهلال يعاني من عبث المفرج وخيسوس ومطلب الجمهور الوحيد ابعادهم يالرمز".

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، متأخرًا بنقطة وحيدة عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، إذ تعادل في لقائه الأخير أمام ضمك، ضمن الجولة السابعة.

بينما افتتح الأسبوع الماضي مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بالتعادل أمام نافباخور الأوزبكي على أرضه، في قلب استاد الملك فهد الدولي.