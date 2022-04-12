مهلة لمدة شهر .. النصر مهدد بالإيقاف عن التسجيل وخصم النقاط

أكد القانوني المختص باللوائح الرياضية أحمد الأمير أن النصر مهدد جديًا بمنعه من القيد في سوق الانتقالات الصيفي القادم، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتطور إلى خصم نقاط من رصيده في الموسم القادم من الدوري السعودي.

العالمي لا يمر بموسم جيد أبدًا في 2021-2022، إذ خرج من دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الهلال، وخرج عمليًا من حسابات الصراع على لقب الدوري بعد ازدياد الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 12 نقطة.

ما القصة؟ لماذا النصر مهدد بالمنع من القيد وخصم النقاط؟

الأمير أوضح خلال حديثه لبرنامج "ملعب SBC" أن ملف جوليانو مع النصر ينقسم إلى 3 محاور، الأول يخص شكاوى ناديه السابق فناربخشة التركي والتي تتضمن مبالغ إجمالية تقدر بـ6.6 مليون يورو تقريبًا، وقد صدرت بها أحكام نهائية وسدد النادي السعودي الدفعة الأولى منها.

المحور الثاني حسب كلام الأمير يتعلق بمستحقات اللاعب نفسه، إذ قال "جوليانو تقدم بشكوى ضد النصر لفسخ عقده لسبب غير مشروع وقد حصل على حكم بحصوله على تعويض قدره 4.5 مليون يورو بجانب مبلغ آخر يخص مستحقاته ويصل تقريبًا لـ850 ألف يورو، وتلك لم تدفع لأن النادي استأنف أمام المحكمة الدولية ولم يصدر الحكم بعد".

تابع عن المحور الثالث "القضية الأخيرة الخاصة بملف جوليانو هي المتعلقة بمستحقات وكيل اللاعب من عمولة انتقاله للنصر ويصل المبلغ تقريبًا إلى 1.5 مليون يورو، وقد حصل الوكيل على حُكم بالمبلغ في غرفة فض المنازعات، تأخر النصر في الدفع ولذا اتجه الوكيل للجنة الانضباط في فيفا".

أتم "لجنة الانضباط أرسلت خطابًا للنصر تُمهله خلاله مدة شهر واحد لدفع المبلغ المطلوب وإلا سيتم منعه من التسجيل ومن ثم سيُخصم نقاط من رصيده، تلك النوعية من القرارات عادة لا تقبل الاستئناف ولذا النصر مطالب بدفع هذا المبلغ وإلا سيواجه تلك العقوبات".

ماذا قدم جوليانو مع النصر؟

النصر تعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي صيف 2018 قادمًا من الدوري التركي ومنحه راتبًا سنويًا يصل إلى 5 ملايين يورو، وقد تألق بشكل ملفت مع الفريق وساهم بشدة في تتويجه بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019.

مباريات جوليانو مع النصر وصلت إلى 78 مباراة شهدت إحرازه لـ31 هدفًا وصناعته لـ19، وقد توج مع الفريق بالدوري وكأس السوبر السعودي.

اللاعب فاجأ الجميع في أكتوبر 2020 بإعلانه فسخ عقده مع النادي السعودي من جانب واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وقد انضم بعدها إلى فريق باشاك شهير التركي.

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