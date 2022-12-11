مهلة عشرة أيام فقط .. مركز التحكيم مهدد من فيفا بسبب حمد الله

مركز التحكيم يحقق في قضية التسجيلات منذ أغسطس الماضي

لم يعد أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي الكثير، لحسم قضية التسجيلات، إذ أنه وفقًا للخبير القانوني أحمد الأمير أصبح مهددًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيفا كان قد حكم لصالح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضد ناديه السابق النصر، ملزمًا العالمي بدفع الرواتب المتأخرة والمكافآت والرواتب التي تم التنازل عنها خلال فترة كورونا للمغربي، فيما رفض طلب اللاعب المتعلق بالحصول على قيمة عقده كاملًا، بداعي عدم وجود سبب شرعي لفسخ العقد.

أما مركز التحكيم فينظر في القضية منذ أغسطس الماضي، بعدما أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها بإيقاف حمد الله أربعة أشهر، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، ستة أشهر، مع حرمان النادي الجداوي من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

وأوضح الأمير أنه يتوجب على مركز التحكيم السعودي إصدار قراراته في القضية قبل بداية كأس العالم قطر 2022، الذي سينطلق بعد عشرة أيام فقط، مشيرًا إلى أن التأخير سيؤدي لاتخاذ فيفا عدة إجراءات قانونية ضده.

يجب على #مركز_التحكيم اصدار القرار النهائي قبل بداية #كأس_العالم_قطر_2022 وذلك لأن تاخير اصداره قد يؤثر على نزاهة المنافسة وتساوي الفرص وقد يؤدي الى سلسلة من الاجراءات القانونية التي من الممكن ان تتخذها #فيفا ضد جميع الاجراءات الخاطئة من المركز — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) November 11, 2022

يذكر أنه بحسب التقارير فإن هذه القضية تسببت في عدة استقالات من مركز التحكيم، وهو ما تسبب في تأخر إصدار القرارات حتى الآن.