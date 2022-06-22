مهدد بخصم 3 نقاط والهبوط .. صدمة في الأهلي بعد قرار لجنة الانضباط

قرار يأتي في وقت الأهلي به في أمس الحاجة لأي نقطة

وضعت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، في خانة اليك، بعدما أصدرت قرارًا غير قابل للاستئناف ومنحتها 30 يوميًا فقط للتنفيذ.

ما هي عقوبة لجنة الانضباط؟

مع إقبالنا على سوق الانتقالات الصيفية، تسعي الإدارات لسداد الديون، سعيًا وراء الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ومن ثم السماح بتسجيل لاعبين جدد.

وبحسب بيان صادر من وزارة الرياضة السعودية في الثامن من يونيو الجاري، فإن الأهلي على رأس قائمة أكثر الأندية ديونًا، إذ عليه أن يسدد 48.034.949 ريالًا، بموعد أقصاه 21 أغسطس المقبل، كي يحصل على شهادة الكفاءة المالية.

واليوم الأربعاء، لجنة الانضباط تزيد أوجاع الراقي وتهدد بخصم ثلاث نقاط منه..

تهديد اللجنة يأتي بعدما امتنع النادي الجداوي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الفيصلي، في أواخر ديسمبر الماضي.

غرفة فض المنازعات كانت قد حكمت للفيصلي بشأن صفقة يزيد البكر، فألزمت الأهلي بدفع 2 مليون ريال للعنابي، بجانب خمسة آلاف، و100 ألف ريال كرسوم تقاضي.

ولم تكتفي اللجنة بالتهديد، فقد أوقعت غرامة على الراقي قدرها 20 ألف ريال، ومنحته مهلة 30 يوميًا لسدادها وسداد ما نص عليه قرار غرفة فض المنازعات.

وفي حال عدم التزام إدارة النفيعي بالسداد، فإنه سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي حال الاستمرار بالامتناع بعد عقوبة خصم النقاط خلال مهلة قدرها 15 يومًا، فإنه سيتم توقيع عقوبة الهبوط لدوري الدرجة الأولى بشكل تلقائي.

وتأتي هذه القرارات في وقت الأهلي في أمس الحاجة به لأي نقطة في مشواره بالدوري، إذ أنه تفصلنا جولتان فقط على نهاية الموسم، والراقي يقبع في المركز الـ11 بـ31 نقطة، أي تفصله نقطة وحيدة عن الفرق التي تحتل مراكز الهبوط.

يذكر أن يزيد البكر كان قد انتقل من الفيصلي للأهلي في صيف 2019، قبل أن يرحل عن الراقي في صيف 2021.

ولم يشارك اللاعب مع الأهلي سوى في 15 مباراة فقط، خلال العامين، بواقع 925 دقيقة.

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