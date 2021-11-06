مهازل الميركاتو تستمر .. برشلونة يراقب لاعباً في الدرجة الثالثة الإنجليزية!

كشفت تقارير صحفية عن رغبة النادي الكتالوني، برشلونة في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي الشاب، جيمس هيل، مدافع نادي فليتوود تاون الإنجليزي الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

برشلونة عاش فترة صعبة في سوق الانتقالات الماضي، برحيل أنطوان جريزمان وقبله ليونيل ميسي وعدد من المواهب الشابة مقابل صفقات مجانية وإعارات.

ملخص سوق انتقالات برشلونة في الصيف كان محاولة تصحيح مسار الفريق الاقتصادي وتقليل سقف الرواتب حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

والآن، ومع قدوم تشافي على رأس الفريق، يبدو أن الفريق بدأ بالفعل مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

ماذا فعل برشلونة من أجل الموهبة الجديدة؟

حسب ما ورد عن "ديلي ميل" الإنجليزية فإن برشلونة دخل السباق مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الحصول على المدافع الشاب، جيمس هيل.

وأضاف التقرير أن برشلونة قام برحلة استكشافية مفاجئة إلى فليتوود تاون الشهر الماضي وحضر لقاء للفريق أمام بيرتن ألبيون لإلقاء نظرة على الدولي الإنجليزي تحت 21 عامًا.

كيف هو وضع برشلونة الحالي؟

برشلونة لايزال يعيش فترة صعبة اقتصاديًا، والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في الفريق، فإن النادي الكتالوني يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

هيل، الذي تم استدعاءه لأول مرة لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا مؤخرًا، سينتهي عقده الصيف المقبل مع فريقه فليتوود تاون وسيكون حر للتفاوض مع أي فريق بدءًا من يناير، وهذا الوضع مثالي لبرشلونة في الوقت الحالي للظفر بالموهبة الشابة.

الجدير بالذكر أن اللاعب الشاب تدرج في صفوف فليتوود حتى وصل للفريق الأول في عام 2019، وشارك في 15 مباراة سجل خلالها هدف وحيد.

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