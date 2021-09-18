مهازل الدوري الفرنسي مستمرة.. اقتحام جديد للملعب في مباراة لانس وليل

ماذا يحدث في الليج آ هذا الموسم؟

من جديد، شهد الدوري الفرنسي واقعة مؤسفة للغاية، بعدما أرادت جماهير لانس الاعتداء على ضيوفهم جماهير ليل خلال مباراة الفريقين مساء السبت.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ومن بعده تحركت جماهير لانس تجاه مدرجات ليل رغبة في تحديهم والاعتداء عليهم.

الشرطة تدخلت بالطبع ونجحت في إخماد ثورة جماهير ملعب فيليكس بولايرت وإعادتهم إلى مدرجاتهم، وتأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب هذه الأزمة الكبرى.

في نهاية المطاف، استُئنفت المباراة بصورة طبيعية، ونجح لانس في الفوز بهدف نظيف على حامل لقب الدوري الفرنسي، حمل توقيع فرانكوفيسكي بالدقيقة 71.

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المؤسف أن هذا الشغف الجماهيري ليس الأول من نوعه هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بل إنها الواقعة الثالثة في أقل من 6 أسابيع على انطلاق المسابقة.

البداية كانت بإرسال الجماهير للشماريخ بأرض ملعب مباراة مونبيليه ومارسيليا، ثم نزلت جماهير نيس الملعب واعتدت في مباراة أخرى على لاعبي مارسيليا وألغي اللقاء قبل نهايته بربع ساعة.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة ترتيب الليج آ بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما جمع ليل 5 نقاط فقط من أول 6 مواجهات هذا الموسم.