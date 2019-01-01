مهاجم هولندا: دي يونج سينجح ببرشلونة ودي ليخت قوي ذهنيًا

ناثان أكي نجم هجوم منتخب هولندا يشيد بزميله في الطواحين فرينكي دي يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة الجديد.

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أشاد ناثان أكي نجم منتخب هولندا باللاعب الشاب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الجديد وأياكس السابق وبما يقدمه في الملاعب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أكي لصالح "جول.كوم" وأكد خلالها أن دي يونج يملك الإمكانيات التي تساعده على النجاح في صفوف برشلونة.

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وقال أكي: "دي يونج جيد للغاية بالكرة، وعلى المستوى الفني من الصعب للغاية أن يفقدها، ويريد أن يحصل عليها في كل مكان في الملعب، هو لاعب مذهل".

وأضاف: "أعتقد أنه سيتألق في صفوف برشلونة بنسبة 100%، فطريقة لعبه تناسب الفريق هناك، وهو يقوم بذلك بالفعل في أياكس بإجادة كبيرة".

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وعن دي ليخت قال: "بالنسبة للاعب عمره 19 عامًا فقط هو قوي للغاية على المستوى العقلي، أعتقد أن ذلك أمر واضح للجميع وظهر أمام إنجلترا".

جدير بالذكر أن دي ليخت لم يحسم مستقبله بعد على عكس دي يونج الذي وقع لبرشلونة وسينضم للفريق في تحضيرات الموسم الجديد.