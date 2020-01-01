مهاجم مونبيلييه: نيمار يسخر مني وأنا أحب ذلك

بعد ارتباط والدته بشاب صغير.. قصة جديدة تخص نيمار

قال مهاجم مونبيلييه أندي ديلورت إن مواجهات فريقه أمام باريس سان جيرمان باتت تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له بسبب تواجد نيمار.

وكان نيمار قد انتقل من باريس سان جيرمان إلى برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية للعام 2017، وذلك كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وحول مواجهاته أمام نيمار، قال ديلورت إن نيمار يتعمد السخرية منه، ولكنه أكد أنه لا يكره ذلك، بل أنه يحب هذه المشادات مع النجم البرازيلي.

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وأضاف: "هو يسخر مني وأنا أحب ذلك، عندما راوغني في حديقة الأمراء في إحدى المواجهات أمام باريس سان جيرمان قلت لنفسي يا إلهي، ما هذا الوغد"

وتابع: "لكن هذا طبيعي بالنسبة للاعب مثل نيمار، حتى الصورة التي سخر فيها مني في غرفة خلع الملابس عندما رأيتها جعلتني أضحك بشدة"

وأردف: "أنا شخص متصيد أيضًا وأتعمد القيام بمثل هذه التصرفات في بعض الأحيان، باريس سان جيرمان يمتلك العديد من اللاعبين المميزين غير نيمار"

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يذكر أن نيمار قد تصدر عناوين الصحف بالأمس على الرغم من توقف نشاط كرة القدم وتواجد النجم البرازيلي في بلاده، وذلك بسبب ارتباط والدته عاطفيًا بشاب يبلغ من العمر 22 عامًا.