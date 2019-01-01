مهاجم مانشستر يونايتد ينسحب من منتخب إنجلترا للشباب بداعي الإصابة

ضربة جديدة في هجوم مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد عبر منصته على موقع "تويتر"، انسحاب مهاجمه الشاب ماسون جرينوود، من معسكر منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بداعي الإصابة، وذلك دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وظهر صاحب الـ18 عامًا للمرة الأولى بقميص الشياطين الحمر الموسم الماضي، عندما أشركه المدرب النرويجي أوليه جونار سولشار أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري الأبطال.

وتعرض الشاب الإنجليزي لهذه الإصابة، بعد مشاركته كبديل على حساب المخضرم الإسباني خوان ماتا في الشوط الثاني أمام نيوكاسل يونايتد، في مباراة الأمس التي خسرها اليونايتد بهدف نظيف.

ورغم تكتم عملاق البريميرليج على طبيعة الإصابة، إلا أن التقارير المتداولة في وسائل الإعلام، تؤكد أنه تعرض لإصابة على مستوى الظهر، وعلى إثرها اضطر للانسحاب من معسكر شباب الأسود الثلاثة، الذي يستعد لمواجهة سلوفينيا والنمسا.

🇮🇹 الطليان أناقة بس ✨



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برأيكم .. كم من 🔟 ؟



( 📸 : @azzurri ) pic.twitter.com/ljJbmMrSPQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 7, 2019

وسيتلقى جرينوود العلاج اللازم تحت إشراف الطاقم الطبي لمانشستر يونايتد، على أمل أن يكون لائقًا للمباراة المرتقبة ضد ليفربول، المقرر لها في الـ20 من أكتوبر الجاري على ملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.