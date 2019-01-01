مهاجم مانشستر يونايتد السابق: راشفورد عليه تسجيل أكثر 20 هدفاً في الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

لن يكون هناك أي عذر لمهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، إن لم يسجل 20 هدفاً على الأقل هذا الموسم، وفقاً لمهاجم الفريق السابق لويس ساها.

وتألق راشفورد بشكل كبير، في مباراة افتتاح فريقه بالدوري الإنجليزي، وتمكن من التسجيل مرتين في شباك تشيلسي، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد.

وقال ساها في تصريحات صحفية: "راشفورد ليس لديه أي أعذار إن لم يسجل 20 هدفاً وأكثر هذا الموسم، في الدوري، من الواضح أنه سيكون المهاجم الأساسي في الدوري، وسيلعب كل المباريات مما يمنحه فرصة كبيرة لتسجيل الأهداف".

وواصل: "إنه لاعب ممتاز ولديه مهارة وسرعة تجعله مرشحاً قوياً لجائزة الحذاء الذهبي، بالفعل هو مازال صغيراً ولكن سولشار هو المدرب المثالي له، إن تمكن من نقل خبراته له بشكل صحيح راشفورد سيسجل من 20 إلى 30 هدفاً في الموسم".

ويلعب راشفورد صاحب الـ 21 عاماً، مع مانشستر يونايتد منذ 2015 عندما قام فان جال بتصعيده من فريق الشباب، ومنذ ذلك الحين سجل 29 هدفاً في 112 لعبها.