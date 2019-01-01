مهاجم لوزين السويسري على رأس احتياجات فايلر في الأهلي بالشتاء

الأهلي يستعد لتدعيم الهجوم في الشتاء

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري قد حدد احتياجاته من أجل تدعيم هجوم الفريق.

يسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث حدد المدير الفني قائمة بأبرز المهاجمين المرشحين للانضمام وتناسب احتياجاته.

وليد أزارو مهاجم الفريق اقترب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تراجع مستواه ولم يقدم الأداء المطلوب منه كي يحظى بمكان في التشكيل الأساسي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن النيجيري بليسينج ألكي مهاجم لوزين السويسري، قد وضعه فايلر في صدارة الترشيحات.

وأشارت التقارير أن اللاعب يناسب احتياجات فايلر خاصًة وأنه لعب تحت قيادته في فريق لوزين السويسري ويرى فيه حل أزمة هجوم الأهلي.

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ويتواجد أيضًا نوكس موتيزوا مهاجم جولدن أروز الجنوب إفريقي ومنتخب زيمبابوي، ضمن المرشحين للانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الأهلي لتدعيم الهجوم للمنافسة على الألقاب في الموسم الحالي ومواصلة السير قدمًا نحو البطولات في النصف الثاني من الموسم.