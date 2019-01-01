مهاجم سالزبورج يكشف سبب رفضه الانضمام ليوفنتوس
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مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر
كشف إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج الأسترالي، السبب وراء رفضه الانضمام إلى يوفنتوس حينما كان لاعبًا في صفوف مولده النرويجي.
هالاند سجل 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا من بينها هدفًا أمام ليفربول في أنفيلد.
وقال هالاند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "حينما كنت في مولده طلب يوفنتوس التعاقد معي ولكني رفضت. أعتقد أنّ سالزبورج هو الفريق المناسب لي".
وأوضح: "وقتها قلقت من عدم الحصول على دقائق لعب كافية وشعرت بأن هذه الخطوة ليس الأنسب في الوقت الراهن".
واختتم: "في النمسا ألعب بحرية أكبر وأشارك بصورة أفضل وهذا ما أحتاجه في الوقت الراهن لأتطور بصورة جيدة".
وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في المستقبل.