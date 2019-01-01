مهاجم ريال مدريد يقترب من بنفيكا

ريال مدريد قد يبدأ بيع اللاعبين بالتخلي عن المهاجم الشاب

قرر نادي ريال مدريد التخلي عن راؤول دي توماس، مهاجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية في ظل اهتمام من بنفيكا البرتغالي.

ريال مدريد يمتلك 37 لاعبًا في قائمته مما يجعله مضطرًا لبيع اللاعبين وقد يضطر للتخلي عن نحو 12 لاعبًا.

وقالت صحيفة "أ بولا" البرتغالية إنّ بنفيكا في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد لضم دي توماس بمبلغ يترواح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

وأشارت إلى أنّ هناك منافسة مع بورتو وفالنسيا لأجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الصيف الجاري.

أول مؤتمر صحفي لـ هازارد بصفته لاعبًا في صفوف النادي الملكي 🎙️👑 pic.twitter.com/5EsF9ODD6Y — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

جدير بالذكر أنّ توماس لعب الموسم الماضي معارًا لصفوف رايو فاييكانو وسجل 14 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وتعاقد النادي الملكي مع لوكا يوفيتش من صفوف فرانكفورت الألماني مما يرجح رحيل دي توماس ويهدد بورخا مايورال وماريانو دياز.