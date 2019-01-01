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مهاجم ريال مدريد يقترب من بنفيكا

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ريال مدريد قد يبدأ بيع اللاعبين بالتخلي عن المهاجم الشاب
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي ريال مدريد التخلي عن راؤول دي توماس، مهاجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية في ظل اهتمام من بنفيكا البرتغالي.

ريال مدريد يمتلك 37 لاعبًا في قائمته مما يجعله مضطرًا لبيع اللاعبين وقد يضطر للتخلي عن نحو 12 لاعبًا.

وقالت صحيفة "أ بولا" البرتغالية إنّ بنفيكا في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد لضم دي توماس بمبلغ يترواح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

وأشارت إلى أنّ هناك منافسة مع بورتو وفالنسيا لأجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الصيف الجاري.

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جدير بالذكر أنّ توماس لعب الموسم الماضي معارًا لصفوف رايو فاييكانو وسجل 14 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وتعاقد النادي الملكي مع لوكا يوفيتش من صفوف فرانكفورت الألماني مما يرجح رحيل دي توماس ويهدد بورخا مايورال وماريانو دياز.

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