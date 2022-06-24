مهاجم ريال مدريد مطلوب في عملاق الدوري التركي.. سبب واحد يعيق الصفقة

الفرص باتت معدومة في وجود أنشيلوتي

يظهر الدوري التركي كوجهة محتملة للدومينيكاني ماريو دياز مهاجم ريال مدريد الذي لا يحظى بفرص كبيرة مع الملكي برفقة المدرب كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي لا يعول على دياز كثيرًا في سانتياجو برنابيو، لذلك فإن الاتجاه الأكبر داخل النادي هو لرحيل المهاجم الذي أتى بعد طفرة أدائه في ليون.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن ماريانو لديه اهتمام كبير من قبل فنربخشه التركي، النادي الذي يقوده جورج جيسوس في الوقت الراهن.

وكيل اللاعب، ديفيد أراندا، يعرف جيدًا اهتمام النادي التركي، ولكن مع طلب المهاجم المدريدي لـ 5 ملايين يورو راتبًا سنويًا صافيًا من الضرائب، تبدو الصفقة بعيدة بهذا الرقم.

هذا الراتب بعيد للغاية عما يمكن أن يصل إليه فنربخشه والذي أبلغ وكيل اللاعب بأنه يستطيع أن يصل فقط إلى 4 ملايين يورو شاملة الحوافز.

الصيف الماضي حمل اهتمامًا أيضًا من فنربخشه بضم ماريانو، ولكن نفس الخلافات المادية هي ما أعاق الصفقة.

الدولي الدومينيكاني لعب فقط 11 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا أمام قادش في الدوري الإسباني، ويتبقى له عام في عقده مع ريل مدريد الذي وقع معه آخر عقد في 2018 قادمًا من ليون حيث انفجر في موسم واحد مسجلًا 21 هدفًا ومانحًا 6 تمريرات حاسمة، في صفقة قدرت قيمتها بـ 21.5 مليون يورو.

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