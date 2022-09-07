مهاجم تشيلسي السابق يرشح امرأة لخلافة توخيل في تدريب البلوز!

هل يمكن أن تحدث ثورة من هذا النوع في نادٍ بحجم تشيلسي؟

يؤمن مهاجم تشيلسي الأسبق بات نيفين بأن مدربة الفريق النسائي للبلوز إيما هاييس هي الخيار المثالي لخلافة المدرب توماس توخيل المقال من تدريب الفريق!.

اللاعب الاسكتلندي السابق البالغ من العمر 59 عامًا والذي مثل تشيلسي بين عامي 1983 و1988، قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن المدربة الحاصلة 5 مرات على لقب الدوري الإنجليزي للسيدات: "لقد كنت أفكر فيما مضى قبل حتى إقالة توخيل في إمكانية تولي إيما هاييس مهمة تدريب تشيلسي، إنها تستحق وظيفة كبرى، إنها جيدة للغاية".

وأضاف مهاجم تشيلسي السابق عن إقالة توخيل: "لقد كانت مفاجأة ولكنها لم تكن صدمة كاملة، لقد أحببنا توخيل كشخص وكمدرب، ولكنه كان بعيدًا عن مستواه بشكل واضح هذا الموسم".

وأردف: "لقد غير الملاك الجدد العديد من الأشياء في 100 يوم فقط، لست متأكدًا من أن توخيل كان سينجح معهم أو العكس!".

وكان تشيلسي قد أعلن إقالة توخيل عقب الهزيمة من دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا بعد بداية متعثرة أيضًا على مستوى الدوري الإنجليزي في أول 6 جولات إذ هزم في مباراتين وتعادل في واحدة وفاز في 3، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.