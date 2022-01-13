مهاجم بشكتاش يرفض عرض النصر من أجل كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي، حاول التعاقد مع مهاجم بشكتاش التركي، سايل لارين، ولكن اللاعب الكندي رفض العرض المقدم من العالمي.

وبحسب ما ذكره الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو"، فإن إدارة النصر قدمت عرضًا للمهاجم الكندي، سيحصل خلاله على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو، ولكن اللاعب رفض.

ويسعى العالمي لتدعيم خط هجومه، خاصة بعد رحيل عبد الرزاق حمد الله، واقتراب رحيل جلال الدين ماشاريبوف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبالفعل تعاقدت إدارة العالمي مع جوناثان رودريجيز مهاجم كروز آزول المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتعمل على مواصلة تدعيم صفوف الفريق، ولكن لارين رفض عرض النصر.

وأشار رومانو، في التغريدة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، يسعى للبقاء في الملاعب الأوروبية والاستمرار في مستويات عالية، ليستعد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشارك لارين هذا الموسم مع بشكتاش في 23 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل سبعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن النصر في سوق الانتقالات الشتوية الحالي لم يتعاقد إلا مع لاعب واحد فقط وهو جوناثان رودريجيز، بينما رحل عنه الثلاثي عبد الرزاق حمد الله، عبد الرحمن العبيد، بالإضافة إلى أيمن يحيى الذي انضم للأهلي على سبيل الإعارة.