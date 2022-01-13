مهاجم النصر يفعل أكثر من المتوقع .. ماذا قدم فينسنت أبو بكر أمام مالي؟

فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي ومنتخب الكاميرون، هداف كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 حتى الآن برصيد أربعة أهداف في مباراتين فقط.

قاد أبو بكر الأسود غير المروضة اليوم الخميس، للوصول لدور الـ16 بالبطولة الإفريقية كأول المتأهلين، بعد الفوز أمام إثيوبيا برباعية مقابل هدف وحيد.

مهاجم العالمي سجل هدفين في مباراة الليلة، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يحرز بها هدفين، فقد سجل في المباراة الافتتاحية أمام بوركينا فاسو.

في السطور التالية نطلعكم على ما قدمه مهاجم الكاميرون الليلة أمام إثيوبيا..

أبو بكر بخلاف تسجيله هدفين في المباراة، خلق فرصتين أخرتين لزملائه، لم يتمكنوا من ترجمتهما إلى أهداف.

نسبة الأهداف التي كان من المتوقع أن يسجلها فينسنت 1.07، لكنه سجل أكثر من ذلك، مما يثبت تفوقه في اللقاء.

وسدد خمس تسديدات، منها ثلاث بين القوائم الثلاث، تصدى الحارس لواحدة منها ببراعة.

على مستوى التمريرات، لمس مهاجم النصر الكرة 30 مرة، ومررها 13 مرة، بنسبة دقة 100%.

لكن في المواجهات الثنائية، دخل 8 مواجهات، لم ينجح بها سوى بنسبة 12.5%.

اقرأ أيضًا..

نجم المباراة عن جدارة واستحقاق .. ماذا قدم فينسنت أبو بكر أمام بوركينا فاسو؟

كاف يصدر قراره .. ما هو مصير مواجهة تونس ومالي؟

فيديو | بعد أن تسبب في إصابته .. أكرم توفيق يتلقى رسالة من لاعب نيجيريا