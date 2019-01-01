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مهاجم المصري يعلن انتقاله لأحد السعودي

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بعد محمد فوزير - أحمد جمعة ينضم لأحد

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن أحمد جمعة؛ مهاجم المصري السعودي، توصل ناديه إلى اتفاق مع أحد السعودي، لانتقاله للأخير لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

ويأتي رحيل المهاجم عن الفريق البورسعيدي في ظل مرور الأخير بأزمة تراجع في المستوى والنتائج خلال الفترة الأخيرة منذ رحيل مديره الفني الأسبق حسام حسن، لتولي المسؤولية الفنية لبيراميدز.

جمعة قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "تم حل الأزمة بين المصري وأحد، وسمير حلبية؛ رئيس النادي، اتصل بي وأكد أنه تم التوصل لحل من أجل مصلحتي".

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وأعلن النادي السعودي منذ قليل، وصول المهاجم المصري إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، تمهيدًا للتوقيع معه بعد إجراء الفحوصات الطبية.

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صاحب الـ30 عامًا خاض خلال الموسم الجاري 16 مباراة مع المصري، سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

وقاد المصري الموسم الماضي للوصول لقبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه، قبل أن يخسر على يد فيتا كلوب الكونغولي.

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